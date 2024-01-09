 

Рупор кремлевской пропаганды: Климовский патронный завод национализируют

09.01.2024, 21:45, Разное
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Климовский патронный завод национализируют

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что по решению президента России Владимира Путина запущен механизм национализации ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» после ЧП с отоплением в жилых домах.
Об этом он рассказал в ходе заседания регионального правительства.
По словам Воробьёва, остановка котельной и её заморозка, как случилось на заводе, ведёт за собой сложные оперативные мероприятия.

«После вскрытия этой информации по решению президента сегодня запущен механизм национализации завода… Мы получили право в рамках чрезвычайной ситуации взять в управление эту котельную», — приводит его слова телеканал «360».

Ранее стало известно, что заместитель главы администрации городского округа Подольск, а также начальник котельной и генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» задержаны в рамках расследования уголовных дел об аварии с отоплением.

https://russian.rt.com/russia/news/1255586-zavod-podolsk-nacionalizaciya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop – цинк

В России еще есть много предприятий связанных с оборонкой, которые необходимо национализировать для нормальной работы. Особенно в условиях войны, которая требует дальнейшего наращивания мощностей нашего ВПК, который потянет за собой развитие целого ряда смежных отраслей.
Интересно, если бы не ситуация с отоплением, дошло бы дело до национализации?

Источник: Colonel Cassad


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