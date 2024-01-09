Компания Elista представила в Индии новые колонки
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Компания Elista представила на рынке Индии новую модель беспроводной колонки в разных конфигурациях.
По фотографиям можно увидеть наличие яркой подсветки, удобное управление. Беспроводная колонка Elista MusiStorm 1600 может проработать без питания до 5 часов. В продажу запустят версии в разных цветах корпуса. Стоимость беспроводной колонки достигает 2400 рублей в местной валюте.
В модели предусмотрели разъем аудиовыхода с мощностью 8 Вт. Кроме того, в продаже представят несколько новых модификаций, которые имеют разную мощность и автономность. Пока стоимость всех конфигураций MusiStorm 1600 не раскрывают до выхода на местный рынок. О сроках поставки в Россию пока никаких данных не указано.
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