Компания Elista представила в Индии новые колонки

Компания Elista представила на рынке Индии новую модель беспроводной колонки в разных конфигурациях.

По фотографиям можно увидеть наличие яркой подсветки, удобное управление. Беспроводная колонка Elista MusiStorm 1600 может проработать без питания до 5 часов. В продажу запустят версии в разных цветах корпуса. Стоимость беспроводной колонки достигает 2400 рублей в местной валюте.

В модели предусмотрели разъем аудиовыхода с мощностью 8 Вт. Кроме того, в продаже представят несколько новых модификаций, которые имеют разную мощность и автономность. Пока стоимость всех конфигураций MusiStorm 1600 не раскрывают до выхода на местный рынок. О сроках поставки в Россию пока никаких данных не указано.