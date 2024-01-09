Макияж глаз с эффектом ореола: модная техника, которая только выглядит сложной (как создать шаг за шагом)

Одноцветные тени для век справляются со своей задачей, но, когда вы начинаете смешивать и объединять несколько оттенков, вы получаете что-то более особенное. Разноцветные тени для век не только выглядят так, как будто их нанес профессиональный визажист, они придают взгляду глубину и интенсивность и помогают вашим глазам сиять. И если вы хотите, чтобы ваши глаза были по-настоящему яркими, вы должны обязательно изучить технику макияжа с эффектом ореола.

В нем используется темная матовая основа, а затем веки “освещаются” металлическим мерцанием. Контраст между темными и светлыми оттенками создает сложную, но яркую эстетику, которая, если вы все сделаете правильно, всегда будет выглядеть профессионально. В сегодняшней статье мы дадим несколько советов, как создать такой макияж глаз шаг за шагом.

1. Учитывайте тон кожи

Красота макияжа глаз с эффектом ореола в том, что его можно добиться с помощью широкого спектра цветов. Ключевым моментом является то, что более светлый мерцающий оттенок будет располагаться в центре глаза, а более темные матовые оттенки будут лежать позади него. Подумайте сначала, какая конкретная цветовая гамма больше всего дополняет тон вашей кожи.

Обладательницам темного оттенка кожи лучше всего подойдут золотые и медные палитры. Если у вас светлая кожа, выбирайте розовые и пастельные тона, а для тех, кто находится где-то посередине, все оттенки, от персикового до бронзового, должны творить чудеса.

2. Используйте темные продукты для контрастности

После того как вы выбрали общую палитру, подумайте о конкретном контрасте между вашим основным цветом и оттенком ореола. Чем темнее вы выберете матовый оттенок основы, тем больше контраста вы получите в конечном итоге. Точно так же, чем более ярким и мерцающим будет ваш оттенок ореола, тем выгоднее будет выглядеть этот образ. Использование силы контраста в конечном итоге сделает ваш образ более насыщенным. Не бойтесь “играть” и с контрастными цветами.

Если такой макияж будет как часть дневного образа, вы можете смягчить его, выбрав базовые оттенки и менее контрастные цвета ореола.

3. Подготовительный этап

Убедитесь, что вы делаете макияж на свежем и чистом лице. Очищение, тонизирование и увлажнение имеют огромное значение. Нанесите праймер на лицо и веки, чтобы макияж держался весь день. Если у вас темные круги под глазами, нанесите на эту область немного консилера и предельно аккуратно закрепите его пудрой.

4. Выбирайте матовые продукты

Поскольку мерцающий ореол в этом образе — самая важная часть, многие решают начать именно с него. Вместо этого начните с матовых, темных цветов, которые затенят области вокруг вашего ореол. Используйте плоскую кисть, чтобы нанести темные матовые тени на веко, оставляя среднюю треть открытой. По сути, вы сначала создаете границу. Только когда вы будете довольны своей темной основой, вам следует переходить к ореолу.

Прежде чем добавлять более светлый цвет, не забудьте растушевать тени, особенно по краям.

5. Используйте консилер под ореол

Есть несколько способов создать эффект ореола. Некоторые визажисты предпочитают оставлять пустое пространство между двумя сторонами основного матового цвета. Таким образом, они наносят ореол между углами или краями на чистую кожу, а не поверх слоя макияжа. Однако, если вам не нравится эта идея, вы можете нанести основу на все веко, а затем нанести на нее консилер там, где будет ореол.

Когда дело доходит до выбора консилера, отдавайте предпочтение водостойкой кремовой формуле, которая плавно скользит по векам. Кроме того, не растушевывайте консилер за пределы того места, где будет находиться ореол, иначе вы сведете на нет всю свою прекрасную базовую работу.

6. Расширьте ореол на весь глаз

Для минималистичного макияжа нет ничего плохого в том, чтобы ограничить ореол только верхним веком. Но этот макияж создан для того, чтобы привлечь внимание, так что не бойтесь сделать его как можно более смелым, расширив ореол на весь глаз. Нанесите немного более темного оттенка на внешние и внутренние углы под нижними ресницами.

Когда придет время создать ореол, не забудьте нанести мерцающий оттенок на центр под нижними ресницами. В идеале вам следует использовать небольшую кисть для области под нижней линией ресниц, так как использование слишком большого количества продукта может создать впечатление, будто у вас синяк под глазом. Если вы переборщили с тенями под ресницами, просто нанесите несколько капель консилера. Можно также использовать ватную палочку, смоченную в мицеллярной воде.

7. Намочите кисть

Целью макияжа с эффектом ореола является появление блестящего магического круга. Хотя лучшие мерцающие тени для век будут выделяться сами по себе, нет ничего плохого в том, чтобы еще больше подчеркнуть их с помощью влажной кисточки для теней. Это поможет выявить пигмент в тенях для век. Этот трюк особенно хорошо работает с металлическими и мерцающими оттенками.

Лучшая жидкость для смачивания кисти — это спрей-фиксатор макияжа, поскольку он повысит интенсивность цвета, а также обеспечит стойкость продукта. Имейте в виду, что вам не нужна мокрая кисть. Намочите только щетинки кисточки, а в самих тенях не должно быть воды. Намочите кисть за несколько минут до использования, а затем отожмите лишнюю жидкость, чтобы она не была слишком влажной.

Советы от визажистов

Если у вас близко посаженные глаза, избегайте использования высококонтрастных цветов, так как это может создать эффект, что ваши глаза находятся еще ближе друг к другу.

Создать эффект ореола на глазах с узким разрезом может оказаться непростой задачей, но это не значит, что вы не можете попробовать. Вы всегда можете адаптировать стиль к своему разрезу глаз.

Круглые глаза могут выглядеть еще круглее благодаря эффекту ореола, поэтому будьте осторожны с выбором цветов.

Если вы предпочитаете темные или яркие цвета для образа, сделайте базовый макияж и губы простыми.

На самом деле макияж с эффектом ореола достаточно простой, не требующий большого количества косметики. Этот образ популярен, потому что его легко повторить, и он придает глазам яркий вид, идеально подходящий для вечеринок. Независимо от формы и размера ваших глаз, макияж глаз с эффектом ореола сотворит с вами чудеса. Помните о некоторых основных советах, упомянутых выше.