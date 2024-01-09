 

«Зенит» объявил о переходе из «Краснодара» футболиста сборной России Ахметова

09.01.2024, 20:51, Разное
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Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга официально объявил о приобретении талантливого футболиста сборной РФ Ильзата Ахметова. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте команды, данный трансфер представляет собой значимое событие в мире российского футбола.

Ильзат Ахметов перешел в «Зенит» из «Краснодара», который является лидером Российской Премьер-Лиги. Соглашение между клубами подразумевает контракт с 26-летним полузащитником, рассчитанный до конца сезона 2025/2026, с возможностью продления еще на один сезон.

В нынешнем сезоне Ильзат Ахметов продемонстрировал свой футбольный талант в составе «Краснодара», проведя 21 матч в различных турнирах. Он отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами, что подчеркивает его важность в команде. Ранее, Ильзат также выступал за такие клубы, как ЦСКА и «Рубин», а также с честью представлял сборную России, проведя девять матчей в ее составе.

Сейчас, на момент трансфера, «Краснодар» находится на первом месте в чемпионате России, набрав 38 очков после 18 матчей. «Зенит» следует на втором месте и уступает лидеру всего на два очка. Фанаты футбола с нетерпением ожидают возобновления РПЛ после паузы.


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