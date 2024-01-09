Мнение: О главной уязвимости России… Она — падёт и рухнет?

По сравнению с тем, какой эпичный крах предсказывали России два года и даже год назад, она неплохо держится. А предсказатели — сами в… рецессии. Либо на грани ещё более серьёзных неприятностей. То есть, они опять облажались.

Впрочем, насчёт России — это у них не впервой. В среднем, каждое третье поколение западных политиков грубо ошибается на её счёт, наступая на те же грабли, что когда-то ударяли в лоб их предшественников. Некоторых — насмерть.

Ну и Бог с ними. Вопрос в другом. Может ли Россия чувствовать себя уверенно и спокойно сейчас и послезавтра?

Проблема вот в чём — и события в Подмосковье это показали наглядно. Ни один внешний враг не так России страшен, как внутренний дурак. Тем более, с постом и амбициями. Что удивительно, в простых, казалось бы, ситуациях лажают даже опытные люди. И это обозначает главную уязвимость России.

Первые после Нового года социологические замеры показали резкое падение рейтинга институтов государственной власти в Подмосковье. Причиной стали многочисленные аварии в тепло- и энергоснабжении районов области. По словам источника, близкого к Кремлю, команда губернатора Андрея Воробьёва проявила «недопустимую халатность и неспособность реагировать на кризисные ситуации». В результате – после совещания у главы президентской администрации Антона Вайно ситуация в Подмосковье находится на личном контроле президента.

«Отпуск Воробьева и его нежелание вернуться на рабочее место уже несколько дней обсуждают в Кремле, — говорит один из источников, близких к Управлению внутренней политики. — По сути, губернатора подставило его некомпетентное окружение: подчинённые решили скрыть объём кризиса, и при этом сами не принимали никаких решений. В последние дни Андрей Воробьёв сильно потерял авторитет на Старой площади. Оказалось, что его команда вообще некомпетентна. А он сам не способен оценивать риски».

Вроде бы, это — о перспективах ключевого путинского управленца, которому ещё недавно сулили чуть ли не скорый карьерный рост. А теперь говорят, что его потолок — тёплое кресло в маленькой госкомпании посте ухода с губернаторского поста. Которое рано или поздно случится: #Кремль таких ошибок не прощает.

Но на ситуацию можно посмотреть и под другим углом. Подмосковная «вертикаль» Андрея Воробь`ва — это ведь уменьшенная копия вертикали власти во всей России. И кадровая политика его такая же, как «наверху» — выбор в пользу личной преданности по сравнению с деловой компетентностью. Что в итоге приводит к таким вот факапам, когда подчинённые боятся гнева начальства из-за плохого доклада и скрывают проблемы до тех пор, пока они не примут масштаба катастрофы. И даже способность, как страус, прятать голову в песок при появлении неприятностей — «авось само рассосётся» — копирует Сами-Знаете-Кого.

Просто вспомните, кто в прошлом году сначала пребывал в святой уверенности, что «всё идёт по плану», потом несколько потерялся, и лишь когда некто из близких соратников буквально прорвался и достучался, на пальцах объяснив, что реальная ситуация вообще-то «на грани», включился и стал лично получать информацию с мест и из первых рук.

Вот эта управленческая традиция в сочетании с гипертрофированной централизацией — и есть главная ахиллесова пята современной России. Главная её уязвимость, кто бы ни сидел в Кремле. Собственно, разок её уже использовали против РФ. Но тогда, что называется «Бог отвёл».

А ну, как в следующий раз — не отведёт?

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