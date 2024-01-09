Цену флагманского Oppo Find X7 Ultra слили в сеть накануне анонса

Китайский бренд Oppo опубликовали нескольких снимков, на которых можно увидеть новый смартфон Oppo Find X7 Ultra.

Напомним, премьера устройства ожидается в ближайшие дни, тогда как подробности работы телеобъективной камеры девайса уже раскрыты. Пока производитель не называет никаких подробностей. Вместе с тем девайс имеет основную камеру с главным датчиком 50 мегапикселей. Второй датчик имеет аналогичный датчик.

Что касается уровня производительности, китайские разработчики пока не раскрывают остальные технические характеристики Find X7 Ultra. Более точные параметры будут объявлены уже в скором времени. Цена и дата выхода в продажу пока не раскрыты производителем.