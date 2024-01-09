Чередовать по дням белки и желтки – в Минздраве рассказали, как сэкономить на покупке яиц

Минздрав в ближайшие дни раздаст гражданам около 5 миллионов брошюр с рекомендациями, как при отрицательном росте реальных доходов продолжать питаться любимыми продуктами.

Особое внимание составители уделили куриным яйцам, цена на которые возросла наиболее резко среди основных товаров продовольственной группы.

– Несмотря на рост цен, вам не требуется отказываться от привычных продуктов питания. В текущих условиях наиболее разумное решение – разделить стандартные порции на две половины – можно отдельно употреблять хлеб и масло, чай и сахар, яичные белки и желтки. Так вы сможете не тратить лишние средства и получить необходимый объём витаминов и аминокислот, – говорится в пособии.

Также в Минздраве рекомендовали уменьшить порции подсолнечного масла и чая, в частности, предложено заваривать один чайный пакетик несколько раз.

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