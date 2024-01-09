 

Bloomberg: в Китае разработали систему идентификации пользователей Apple AirDrop

09.01.2024, 19:40, Разное
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Ученые из Китая успешно создали инновационный метод идентификации пользователей сервиса Apple AirDrop, предназначенный для более эффективного контроля за распространением нежелательного контента в стране. Об этом пишет известное издание Bloomberg, ссылаясь на официальные источники в администрации Пекина.

Специалисты из Пекинского института разработали уникальный способ разгадывания шифрованного журнала iPhone с целью определения телефонных номеров и адресов электронной почты пользователей, подключающихся к устройствам через AirDrop. С использованием этой новой технологии правоохранительные органы уже смогли выявить несколько лиц, подозреваемых в распространении запрещенного контента.

“Этот метод значительно повышает эффективность и точность расследования, а также помогает предотвратить дальнейшее распространение неподходящего контента, оказывающего негативное воздействие на граждан”, – отметили в университете.

Издание Bloomberg также отмечает, что AirDrop активно используется активистами по всему миру для анонимной передачи своих сообщений. В частности, во время протестов в Гонконге в 2019 году данная функция iPhone широко применялась протестующими для распространения продемократических лозунгов.


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