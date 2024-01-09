Названы причины, незаметно губящие мозг

Жизнь современного человека насыщена целым рядом факторов, оказывающих крайне негативное воздействие на здоровье, в том числе и на мозг.

Возглавляет список из шести вредных факторов дефицит сна, недостаток которого снижает степень концентрации внимания и приводит к ухудшению когнитивных способностей. Далее следует нездоровое питание, учитывая то обстоятельство, что избыток сахаров и трансжиров увеличивает риск развития заболеваний, относящихся к категории нейродегенеративных. Для полноценной работы мозга необходим сахар, но его избыток затрудняет усвоение организмом как белка, так и других питательных веществ.

К снижению объема гиппокампа, представляющего собой часть мозга, отвечающую за память и обучение, приводит постоянное перенапряжение и стрессовые ситуации, а добавляет негатива информационный мусор, который не тренирует мозг, а приводит к его деградации. Замыкает список курение, учитывая тот факт, что никотин сужает сосуды головного мозга.