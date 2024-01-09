 

Названы причины, незаметно губящие мозг

09.01.2024, 19:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Жизнь современного человека насыщена целым рядом факторов, оказывающих крайне негативное воздействие на здоровье, в том числе и на мозг.

Возглавляет список из шести вредных факторов дефицит сна, недостаток которого снижает степень концентрации внимания и приводит к ухудшению когнитивных способностей. Далее следует нездоровое питание, учитывая то обстоятельство, что избыток сахаров и трансжиров увеличивает риск развития заболеваний, относящихся к категории нейродегенеративных. Для полноценной работы мозга необходим сахар, но его избыток затрудняет усвоение организмом как белка, так и других питательных веществ.

К снижению объема гиппокампа, представляющего собой часть мозга, отвечающую за память и обучение, приводит постоянное перенапряжение и стрессовые ситуации, а добавляет негатива информационный мусор, который не тренирует мозг, а приводит к его деградации. Замыкает список курение, учитывая тот факт, что никотин сужает сосуды головного мозга.     


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Лимиты мобилизации

09.01 / Ученые доказали способность кошек распознавать голоса хозяев

09.01 / Установлена связь между растительными жирами и угрозой иммунитету

09.01 / Мнение: Почему в СССР не занимались экологией, закапывание денег при Сталине и дореволюционные корни атома

09.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Климовский патронный завод национализируют

09.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Климовский патронный завод национализируют

09.01 / Компания Elista представила в Индии новые колонки

09.01 / Макияж глаз с эффектом ореола: модная техника, которая только выглядит сложной (как создать шаг за шагом)

09.01 / «Зенит» объявил о переходе из «Краснодара» футболиста сборной России Ахметова

09.01 / Мнение: О главной уязвимости России… Она — падёт и рухнет?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика