 

Ученые обозначили факторы, повышающие риск развития деменции

09.01.2024, 19:05, Разное
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Как сообщает издание JAMA Neurology, британские и нидерландские ученые выявили в ходе изучения признаков раннего слабоумия 15 факторов риска.

Было установлено, что лишь один фактор, который может привести к болезни Альцгеймера, имеет генетическую составляющую, в то время как на образование, социально-экономический статус, употребление алкоголя, социальную изоляцию, инсульт, диабет, болезни сердца, депрессия, дефицит витамина D и несколько других, человек может оказывать влияние.

Таким образом, как отмечают исследователи, минимизировать степень вероятности развития заболевания можно при помощи здорового образа жизни и обширных социальных связей. Профессор Дэвид Ллевеллин, представляющий Университет Эксетера, отмечает, что данное научное исследование является наиболее надежным среди всех предыдущих.    


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