MSI представила на выставке CES 2024 свой аналог Steam Deck по цене $700

Тайваньская компания MSI анонсировала портативный игровой компьютер под названием Claw, который станет конкурентом Steam Deck от Valve, говорится в информации от издания The Verge. Презентация устройства прошла на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе.

MSI Claw будет оснащен новыми процессорами Intel Meteor Lake Core Ultra, представленными в декабре 2023 года. Планируется выпустить три версии устройства, с ценами начиная от $699 (примерно 63,5 тыс. рублей по курсу на 9 января 2024 года) и заканчивая $799 (около 72,6 тыс. рублей) с различными чипами. Младшая модель получит Core Ultra 5 и 512 ГБ встроенной памяти, ее выход ожидается в первой половине текущего года.

Внешне MSI Claw схож с Steam Deck, представляя собой планшет с сенсорным экраном и контроллерами по бокам. Однако устройство MSI поддерживает технологию апскейлинга Intel XeSS, которая, как заявляет производитель, обеспечивает плавный запуск ААА-игр. Кроме того, Claw обладает самой большой емкостью аккумулятора среди устройств данного класса – 53 Втч.

Портативный компьютер Claw оборудован семидюймовым IPS-дисплеем с частотой до 120 Гц, разрешением 1080p и максимальной яркостью 500 нит. По информации The Verge, аналогичная матрица используется в Asus ROG Ally.