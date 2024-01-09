Мнение: Психологические итоги 2023 года

Общественные настроения в нашей стране по итогам прошедшего года представляются, мягко говоря, довольно парадоксальными: уж очень бросается в глаза контраст между объективными результатами и тем, как их воспринимает публика. С объективной точки зрения обычному россиянину радоваться особо нечему: 2023 стал первым годом, который война заняла весь, целиком, и он не принес России никаких значимых успехов. Кровопролитие продолжалось с огромным ожесточением, причем большую часть года стратегическая инициатива принадлежала противнику. Огромный фронт протяженностью более 1000 км как бы застыл, но конца и края этому противостоянию не видно. Отношения России практически со всем миром остаются хуже некуда, никакие старые санкции не сняты, более того, на протяжении 2023 продолжили наваливать все новые и новые. Россия остается изгоем отовсюду, в том числе и в спорте, и уже наверняка пропускает Олимпиаду в Париже. Даже самые любимые «народные» виды спорта – футбол, фигурное катание и биатлон – весь год продолжали вариться в собственном соку и будут вариться дальше неопределенное время, на глазах теряя кураж и интерес у публики.

В экономике дела также плохи: рубль обвалился чуть не вдвое, бренды ушли, «поворот на Восток» проходит со скрипом, да и не любит народ китайское или тем паче индийское. Плюс в стране явно огромная инфляция, цены растут феерическим образом, при этом затрагивая уже не какие-то «элитные» чай, кофе, икру и виски, а самые что ни на есть «народные» продукты, такие как овощи, куриное мясо и куриные яйца. И – никаких не то что признаков, но даже обещаний того, что ситуация как-то хотя бы стабилизируется.

И что же мы видим на фоне всего этого? В народных настроениях (усердно подогреваемых пропагандой, но она не главное) наблюдаются явный подъем, бодрость, а местами – почти эйфория. «Полет нормальный», «мы сдюжили», «ну наконец-то всё слава богу» и т.д. Разительный контраст с концом даже предыдущего 2022 года, когда как раз очень проявлялись нервозность, страх перед будущим, а на погранпунктах стояли очереди из желающих «релоцироваться». Сейчас же в страну потёк пока жидковатый, но ощутимый ручеек «обратных релокантов» – так, словно и впрямь случился некий перелом и всё страшное позади.

Чем же объяснить сей странный вывих общественного сознания? Почему при том, что ситуация по большинству параметров еще хуже, чем в 2022-м, российское общество по большей части корчится в пароксизмах безудержного оптимизма? Ясно, что причина скорее психологическая. Но какая? Ответ, как мне представляется, следует искать в глубинных слоях русского коллективного бессознательного.

И ответ, если выразить его коротко, является отражением украинского словечка «контрнаступ». Именно украинский контрнаступ должен был, как ожидал весь мир, стать неким символом 2023 года (хотя бы для Европы и постсоветского пространства), символом некоего «решающего перелома», который должен был знаменовать победу Украины над захватчиками, выходом к границам 1991 года и т.д. и т.п.

Никаким символом, как мы знаем, «контрнаступ» не стал – но тем не менее он сделал одну важную вещь (едва ли ожидаемую стратегами генштаба ВСУ): он неким почти волшебным образом «уврачевал» раны русского (по большей части) общественного сознания, позволил ему переопределить происходящее в понятных, простых и привычных терминах.

Ведь что на русском является антонимом «контрнаступу»? Естественно – оборона. Украина грозно пообещала раздавить и смести россиян со своей территории – и тем самым невольно активировала в сознании большинства россиян древние слои исторической памяти на тему «на нас нападают – мы должны защищаться».

ЗАЩИЩАТЬСЯ!! Неважно, насколько это соответствует реальной истории России (как мы знаем, история России – это история почти непрерывной экспансии). Важно, что в сознание большинства россиян с самых ранних лет вбивалось, что Россия ВСЕГДА защищалась от разных всемогущих врагов, которые, естественно, только и думали, как бы ее захватить, поработить и вообще истребить. В сознании народа от школьных знаний, понятно, остаются лишь какие-то невнятные обрывки, большинство едва ли сможет рассказать, чем Петр Первый отличается от Ивана Третьего (многие даже не скажут, кто это вообще такие) – но одно, как правило, вбито твердо: «на нас всегда нападали – мы всегда (героически) защищались». «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей клочка не отдадим». ОБОРОНА – вот что вбито в сознание русского человека как органичное, хорошее и достойное занятие, «дело чести, доблести и геройства». Оборона – но никак не нападение, не «наступ».

Оттого и советская непрерывная «борьба за мир» на самом деле очень хорошо «заходила» народному сознанию – потому что была органична. Логика захватов, покорения – как ни странно, была всегда русским людям чужда. Как я уже писал не раз в своих предыдущих постах, рассуждая о нашем коллективном бессознательном – русский человек по натуре избегает открытых конфликтов. Именно поэтому мы и оказались на самой окраине Ойкумены, на огромных, но весьма мало приспособленных для жизни территориях с ужасным климатом.

И наоборот: пиратский пафос открытой агрессии и захватов заходит на нашей территории плохо, поэтому я уверен, что весь 2022-й год был на самом деле травмой для российского восприятия. Да, «над этим уже работают»: в РФ срочно в 2022 году изготовили новые версии учебников по истории, которые меняют не просто «по фактам», но концептуально (это на фоне официально провозглашаемого «неприятия к фальсификации истории»). Там уже прямо провозглашают идеи, что «любые империи стремятся к экспансии и покорению окружающих народов» и что сама Россия именно этим всегда и занималась, и (в отличие от советской «лицемерной» концепции) ЭТО И ХОРОШО. Но – вот так, по щелчку, народное мировоззрение не изменишь. На это должны будут уйти не годы, а десятилетия.

И то не факт, что получится. Ведь в основе этого «русского» самопонимания – представление о себе как о жертве. Знаменитый мем РЛО («русских людей обижают!») – он именно об этом. Если прислушаться к разговорам «простых людей» (а на самом деле – почти любых) в нашей богоспасаемой стране, то они почти всегда – о том, как НАС «обижают». Это очень глубокий архетип, и его, как говорится, пальцем не выковырять. Рецепт для любых политиков в России: говори, как народ все обижают, злобно гнетут и обманывают – тебе будут обеспечены аплодисменты, поддержка и народная любовь; скажи, что народ сам обладает силой и сам может за что-то отвечать – тебе обеспечены проклятия и народная ненависть.

Поэтому переход к тотальной обороне в 2023 году, как ни странно, с народной точки зрения «вернул всё на место»: злобные превосходящие силы 50 стран НАТО зверски и вероломно обрушились на наши хлипкие рубежи, но мы сплотились и, проявив свою знаменитую русскую смекалку (не путать с умом), говорим в ответ ворогам «врешь, не возьмешь!». «На том стояла и стоять будет Русская Земля». Отсюда, возможно, и с удовлетворением отмечаемый росвластями «достаточный» приток добровольцев в армию весь прошлый год – ситуация стала, может быть, более опасной, но более простой и понятной. «Мы защищаемся!»

Оттого и значительная терпимость к нарастающим трудностям с продуктами и вообще с экономикой. «Ну, мы же защищаемся, на нас нападают» – и это, как ни странно, будит старые слои психики. «Когда на нас нападают, это всегда так – это НОРМАЛЬНО».

Словом, если сказать совсем коротко: в 2023 году ситуация как бы – для народа – вернулась К НОРМЕ (после шока 2022 года). Тяжелой, неудобной – но норме. Одной из норм – норм «когда на нас напали». Отсюда и облегчение, местами переходящее в эйфорию.

И в заключение – прогноз. Сколько такое может продлиться? По идее – не слишком долго. В каком-то смысле эйфория 2023 – это реакция на шок 2022. Однако 2024 обещает быть ремейком 2022 – российские военные наверняка постараются «развить успех», как они его понимают (то, что не развалились под ударом «контрнаступа» – это понимается ими как огромный успех). И тогда, соответственно, общественное сознание простых русских людей снова начнет испытывать нарастающий дискомфорт.

В любом случае, эйфория и оптимизм – крайне неустойчивые состояния.