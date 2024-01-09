Скандалы: В глубокой заморозке

Какие грандиозные инвестпроекты в Петербурге встали на паузу

Парк на Ватном острове Александр Беглов пообещал петербуржцам еще во время предвыборной кампании. За прошедшее время провели конкурс концепций, но потом проект встал на паузу. Пока на участке идут работы по строительству Дворца танца и комплекса зданий Верховного суда. Правда последнее будет введено в эксплуатацию с задержкой, признал вице-губернатор Николай Линченко.

Власти Петербурга утверждают, что от идеи парка не отказываются. Как раз сейчас в управделами президента прорабатывают окончательную концепцию, готовятся увязать между собой разные проектные решения. В основе останется концепция, победившая на архитектурном конкурсе. По словам Линченко, первый этап запланирован на конец 2025 — начало 2026 года. С разбегом год-полтора — второй. Контракт на строительство Судебного квартала на проспекте Добролюбова продлен до конца 2026 года. Срок ввода в эксплуатацию — 2028 год.

Туристический кластер в Горской

О намерениях построить крупный туристический кластер в Горской на месте бывшей базы строителей Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений «Газпром» объявил летом 2022 года. Инвестиции оценивались в 80 миллиардов рублей. Соглашение с прежним инвестором, компанией «Мегалайн», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, власти города разорвали.



Концепция предполагает появление морского курорта с круглогодичным бассейном, водными аттракционами, гостиничными номерами, мариной для яхт, набережной, а также прогулочной парковой зоной вдоль воды, сообщил в декабре губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая в эфире «Радио России». По его словам, проект туристического кластера в Горской будет реализован по схеме государственно-частного партнерства. При этом власти Петербурга возьмут на себя инженерную и транспортную инфраструктуру. Правда новостей по Горской за последнее время было не очень много. В последний раз сообщалось, что ведется проектирование.

Арт-кластер в «Крестах»

Смольный и госкорпорация «Дом.РФ» летом 2023 года подписали соглашение о намерениях по преобразованию в арт-кластер комплекса «Кресты» в Петербурге. Сама ФСИН отчаялась найти инвестора.



Новостей пока немного — комплекс бывшего изолятора передали «Дом.РФ», который готовится продать здания на торгах. Сроки, состав лота и условия сделки еще не определены. Масштаб допустимых изменений показала бы историко-культурная экспертиза, но ее нет. Так что покупателю, если он найдется, может достаться кот в мешке.

Конюшенное ведомство

Пока неясны и сроки восстановления Конюшенного ведомства. Эпопея с реконструкцией бывших императорских конюшен началась еще при Валентине Матвиенко. Тогда градозащитники отстояли памятник от инвестора «Плаза Лотос групп» (PLG) братьев Зингаревичей. В 2022 году конкурс на право аренды здания Конюшенного ведомства по программе «рубль за метр» выиграло московское ООО «Бахчасарай», которое связывают с миллиардером Годом Нисановым. Был заключен договор, однако три компании — «Футуро», «БИМС» и «Альфа», одна из которых как минимум была связана с Евгением Пригожиным, попытались оспорить итоги торгов.



Смольный отбился от этих претензий. Но в дело вступил новый претендент. Представитель рода Строгановых добился признания недействительным охранного обязательства на Конюшенное ведомство и на этом основании планирует оспорить итоги торгов. В качестве альтернативы Международный фонд Строгановых предложил городу мировое соглашение, по условиям которого Смольный сам аннулирует итоги торгов и проведет новый смотр концепций.

Новая Голландия

Согласно информации на сайте «Новой Голландии», с 2021-го по 2025 год на острове должен проходить третий и завершающий этап реставрации. Предполагалось, что он охватит здания вокруг арки Валлен-Деламота, построенной в XVIII веке. Летом 2022 года управляющая компания «Новая Голландия: культурная урбанизация» сообщила, что все реставрационные и строительные работы приостановлены.

Спустя полтора года они так и не возобновились. «Новостей нет», — подтвердили в пресс-службе. Информации о том, когда они начнутся и как сдвинутся сроки реализации, тоже пока нет. На инвестиционном портале Петербурга статус проекта обозначен как «реализован», хотя еще год назад говорилось, что работы на острове закончат в 2028 году.

Апраксин двор

В июне 2022 года девелопер GloraX заключил со Смольным соглашение, по которому планировал вложить в реставрацию Апраксина двора 50 миллиардов рублей, а завершить работы предполагалось к 2029 году. Однако в начале 2023 года компания призналась, что охладела к проекту. Впрочем, и договоренность носила не обязывающий характер.



Еще не дождавшись этого заявления, город начал сдавать в аренду корпуса Апраксина двора по частям. Правда желающих не нашлось. После нескольких безуспешных попыток разыграть объекты на конкурсе власти Петербурга решили изменить начальную стоимость аренды.

В ожидании арендаторов власти периодически зачищают рынок от незаконной торговли.

До этого реконструкцию Апраксина двора хотели поручить «Концерну Питер». Компания получила статус стратегического инвестора в 2018-м, но проект забуксовал.

Гавань 2.0

На ПМЭФ-2021 группа компаний «Севкабель» договорилась со Смольным, что совместно с сетью отелей «Азимут» займется обновлением «Морского вокзала» на Васильевском острове. За 3,1 миллиарда рублей планировалось переделать терминал под отель, вокруг создать общественное пространство с набережной.



Но передача инвесторам объектов затянулась: в 2023 году «Севкабель» рассчитывал приступить к благоустройству прилегающего участка, но и этого не случилось.

В конце 2023 года стало известно, что городские власти окончательно решили отказаться от передачи самого здания терминала и намерены отремонтировать его своими силами. Правда откуда будут брать деньги, пока неизвестно: управляющее им АО «Пассажирский порт Морской фасад» приносит убыток. Прилегающую территорию и, возможно, саму набережную всё же хотят отдать бизнесу. Но по какой модели, пока не ясно.

Думская

Весной 2023 года Следственный комитет провел зачистку улиц Думской и Ломоносова от нелегального бизнеса. В ходе рейда большая часть питейных заведений была опечатана в качестве вещдока по уголовному делу. После этого власти Петербурга заявили о планах масштабного преобразования территории вокруг «Большого Гостиного двора». Бизнесу и жителям дали время подумать и предложить свои идеи.



Осенью городские власти объявили, что Думская улица станет пешеходной и на ней появится общественное пространство для семейного отдыха. Но дальше обсуждений дело пока не сдвинулось. По словам главы Центрального района Елены Федоровой, работа с собственниками и арендаторами по наполнению пространства продолжается. Предприниматели даже готовы профинансировать разработку проектных решений и документации, сообщила она.

Круизная компания

О запуске региональной судоходной компании Смольный заговорил еще в мае 2017 года — под эгидой возрождения отечественного судоходства на Балтике. В 2019 году была создана компания ООО «Балтийские пассажирские линии», на 100% принадлежащая городу. Потенциальным подрядчиком готова была выступить Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). Судно хотели получить уже к 2024 году.



Судя по всему, никакого судна не предвидится. У ОСК, которая перешла под управление ВТБ, обнаружилась «огромная финансовая дыра». Там идет реорганизация.

В ООО «БПЛ» по-прежнему один сотрудник. Учредитель компании городское АО «Пассажирский порт Морской фасад», который в последний раз принимал круизные лайнеры осенью 2019 года, приносит городу убытки. Однако в Смольном считают необходимым сохранить инфраструктуру и выделяют компании субсидию.

«Красный треугольник»

На ПМЭФ-2021 Смольный заключил инвестсоглашение о реконструкции «Красного треугольника» с УК «БИО», которую называют крупнейшим частным собственником на территории бывшего завода. Инвестиции оценивались в 60 миллиардов рублей.



Однако с тех пор проект не продвинулся. Зато «Красный треугольник» стабильно продолжает оставаться героем сводок о пожарах и обрушениях.

Реконструкцию тормозило в том числе отсутствие утвержденных предметов охраны. В феврале 2023 года «Красный треугольник» был включен в реестр объектов культурного наследия. Это должно ускорить его вовлечение в хозяйственный оборот, рассчитывают его резиденты.

О тех проектах, где жизнь кипит более заметно, «Фонтанка» рассказывала накануне.

Галина Бояркова

Оригинал материала: “Фонтанка”