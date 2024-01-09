SR: низкожировая диета может защитить от COVID-19

Как сообщает издание Scientific Reports, диета, отличающаяся пониженным содержанием жира, может повысить степень защиты организма от целого ряда инфекционных заболеваний, включая COVID-19.

В ходе эксперимента первая группа мышей получала насыщенные жиры из кокосового масла, вторая придерживалась диеты на основе мононасыщенных жиров из генетически модифицированного соевого масла, а рацион третьей состоял из обычного соевого масла. Через полгода было установлено, что изменения в экспрессии генов имели место у всех трех групп грызунов, в то время как у контрольной группы, придерживавшейся диеты с низким содержанием жиров, ничего подобного не произошло.

Ученые отмечают, что диета с высоким содержанием жиров стимулирует в клетках особые белки, используемые COVID-19 для проникновения в организм человека.