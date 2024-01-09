В Китае нашли способ борьбы со старением

Китайские ученые разработали метод, благодаря которому можно обратить старение вспять и эффективно противостоять таким проявлениям данного процесса, как ухудшение когнитивных способностей, потеря мышечной массы и уменьшение эластичности кожи.

В данном случае речь идет о каркасном импланте, предназначенном для осуществления доставки водорода непосредственно в организм человека. Имплант, созданный из материала, покрытого наночастицами водорода, при контакте с водой начинает выделять водород, поступающий в ткани организма и воздействующий на клетки человека.

Напомним, что водород обладает мощными антиоксидантными свойствами, что позволяет повысить степень защиты клеток от повреждений и замедлить процесс старения.