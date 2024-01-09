Глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге призвал ввести почтовое голосование, чтобы «спасти демократию»

Председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц призвал ввести в стране голосование по почте по примеру США, чтобы избежать победы правой партии «Альтернатива для Германии».

По его словам, таким образом американцы «спасли свою демократию» на предыдущих президентских выборах, и этот опыт «необходимо внедрить, пока не случилась катастрофа». Выступая на сессии парламента, Мерц призвал к готовности «действовать любыми методами, чтобы сохранить демократию в Германии».

– Демократическая страна – это страна, в которой демократические силы у власти. Если политическая сила таковой не является, но получает популярность, эта популярность не имеет легитимности, потому что это популизм. Мы отказываем в легитимности популистам, Германия отказывает, – сказал он под аплодисменты зала. – Поэтому мы должны действовать так, как должны. Если надо отслеживать правых и публиковать списки, мы должны так делать. Соседи должны знать, кто ты есть. Если надо ввести почтовое голосование, с помощью которого США спасли свою демократию, то и мы должны ввести. Мы должны внедрять их опыт, пока не случилась катастрофа.

Упрощённый механизм почтового голосования бундестаг рассмотрит уже в феврале. В нём планируется исключить ряд степеней защиты и верификации, что теоретически позволит скорректировать результаты волеизъявления в населённых пунктах, где они будут сочтены «нежелательными» или «угрожающими демократии».

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