Sony представила XR-гарнитуру и инновационные контроллеры для 3D-контента на CES 2024

На выставке CES 2024 в Лас-Вегасе компания Sony представила свою новую XR-гарнитуру расширенной реальности, которая потенциально может стать конкурентом Vision Pro от Apple, пишет издание Gadgets 360.

Устройство пока не имеет официального названия, но Sony позиционирует его как инструмент для создания и взаимодействия с пространственным контентом. Под последним понимаются 3D-модели, интерфейс и другой контент, который пользователи могут воспроизводить и редактировать с помощью специальных устройств.

Sony предлагает два вида контроллеров для взаимодействия с таким контентом. Один из них представляет собой указатель, похожий на большинство современных пультов от VR-гарнитур, второй же – смарт-кольцо, которое надевается на палец.

XR-шлем от Sony оснащен двумя OLED-экранами с разрешением 4K, способными воспроизводить 96% цветовой гаммы DCI-P3. За производительность устройства отвечает специальный процессор Snapdragon XR2+ Gen 2 от Qualcomm, а фирменная технология рендеринга обеспечивает реалистичное отображение текстур высокого разрешения в реальном времени.

Sony позиционирует новинку как профессиональное устройство, предназначенное для игровой и киноиндустрии, а также для дизайнеров.