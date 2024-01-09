 

Мнение: Про газ – 10 лет назад

09.01.2024, 17:06, Разное
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Забавно эти рассуждения смотрятся из сегодняшнего дня – а всего-то 10 лет прошло! Уже и 3200 было за газ, и даже больше…

Цена сланцевого газа
Вычитал в Фейсбуке у Максима Кононенко интересный расчет:

“…а вот что действительно интересно – так это биржевые цены на газ на фоне происходящего похолодания и роста потребления тепла. The Wall Street Journal пишет, что цена на газ в Нью-Джерси выросла до 90 долларов за миллион так называемых британских термических единиц. В переводе на привычную для нас цену за тысячу кубометров природного газа это будет, внимание… три тысячи двести сорок долларов. Если кто забыл, то до недавнего снижения на треть мы поставляли газ на Украину по цене чуть выше четырехсот долларов. Почти в десять раз дешевле”.

Ну, на самом деле получается не в 10, а почти ровно в 8 раз дешевле – но это не суть важно. 3200 долл. за 1000 кубов! Цена, мягко говоря, офигительная. Кононенко там далее задает совершенно правильный вопрос – а как же пресловутая “сланцевая революция”?? Благодаря которой, как пишут в Википедии, “по состоянию на 2012 год газ в США стоит существенно дешевле, чем в России”. 3200 зеленых баксов за тысячу кубов никак нельзя назвать “существенно дешевле”. По РФ цена газа, как известно, порядка 100. В 32 раза! Ого!

Понятно, что в США это временный катаклизм, вызванный аномально суровой зимой. Однако, думается, на самом деле для всего бизнеса по разработке сланцевого газа этот катаклизм представляет огромную ценность – так как открывает громадные перспективы. По сути, Америке донельзя наглядно показали, что у нее ОГРОМНАЯ нужда в газе. Сланцевый газ ведь дороже по себестоимости, чем наш обычный. Это было, безусловно, определенным сдерживающим фактором для развития его добычи. И вот нынешняя зима доказывает, что резервы по себестоимости просто безбрежны: 3200 баксов, фантастика!

Хотя, с другой стороны, ежу понятно, что в Нью-Йорке при таких-то ценах было бы намного выгоднее топить мазутом или углем, а не газом. То есть, на месте мэра Нью-Йорка я бы серьезно подумал о том, чтобы перевести городские котельные с газа на какой-нибудь другой вид топлива, менее подверженный ценовым скачкам. Да хоть на 95-й бензин – и то вышло бы НАМНОГО дешевле… (2014)

Написано 9 января 2014, день в день. Еще Крым был украинский.

Источник: Размышления вольного социолога


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