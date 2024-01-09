Скандалы: Котельная раздора

Как патронный завод Климовска заморозил целый город

Климовский специализированный патронный завод вообще-то называется «Закрытое акционерное общество Краснознаменный Ордена Великой Отечественной войны I степени Климовский специализированный патронный завод имени Юрия Владимировича Андропова (КСПЗ)». С 1934 года здесь выпускали патроны. Во время Великой отечественной войны завод эвакуировали в Барнаул, а потом он опять вернулся в Подольск и всегда оставался секретным предприятием, про который нельзя было ни писать, ни рассказывать.

С 60-х годов завод был известен как Климовский штамповочный завод и оставался до перестройки «почтовым ящиком».

В начале 90-х завод стал открытым акционерным обществом. А с конца 90-х годов у него началась очень интересная жизнь. Сначала завод обанкротился, потом 7900 из 8 тысяч работников лишились рабочих мест.

В начале 2000-х КСПЗ владел судимый за убийство Хорхе Портилья-Сумин, которого вчерез 14 лет объявят в федеральный розыск. В 2002 году завод обанкротили, а его тогдашнего директора через 7 лет осудили. Следующий директор завода бесследно пропал, а бухгалтерия сгорела.

Но завод продолжал выпускать патроны.

Наконец, в 2006 году Совет директоров возглавил командующий Объединённой группировкой федеральных сил на территории Чеченской республики во время первой Чеченской войны генерал-полковник Шкирко. Завод переоснастили и, помимо военной продукции, наладили производство травматического оружия. В 2008 году на предприятии работали 1,5 тысяч человек, и ему присвоили имя Андропова.

Последняя чистка прошла на КСПЗ в 2014 году — тогда посадили всех руководителей за хищение 200 миллионов рублей.

После этого наступила тишина.

Согласно ЕГРЮЛ, предприятием «ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО» КЛИМОВСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД» сейчас владеют 4 человека:

— Гимбатов Борис Евгеньевич

— Губских Юрий Петрович

— Евдокимов Виталий Викторович

— Семененко Виктор Анатольевич

Каждому из них принадлежат по 19,8% акций.

Кому принадлежат 20,8% акций завода, не сообщается. До августа 2022 года дела у владельцев завода шли не очень хорошо, и один из кредиторов собирался подавать в суд на банкротство. Однако СВО и связанный с ней госзаказ, видимо, помогли поправить ситуацию. Завод даже попал под американские и канадские санкции.

Не санкции, так котельная

Администрация Московской области подала признаки жизни 6 января, то есть, через 4 дня после того, как без тепла остались две сотни многоквартирных домов и больница впридачу. История, которой решили замаскировать разворачивающуюся пиар-катастрофу подмосковного губернатора, выглядела фантастической. Нехороший секретный завод, куда никому нет допуска, сутки молчал и не сообщал об аварии. Подмосковные власти узнали правду от жителей через день, и то не напрямую, а прочитав социальные сети. Как только прочитали, ужаснулись и кинулись решать проблему. Вернувшийся 7 января из отпуска губернатор Воробьев подтвердил версию подчиненных и попросил Следственный комитет вмешаться в ситуацию и наказать владельцев частной котельной — они, злодеи, не захотели сотрудничать с властями и уехали заграницу.

Однако авария в котельной не объясняет разморозку всей системы, указывает Анатолий Несмиян:

«Котельная — это генерирующая мощость. Она может быть частной, государственной и какой угодно. Но сети — это забота властей. И тот факт, что во время аварии никто не дал команду срочно сливать воду из системы или перенаправить теплоноситель по другим контурам, чтобы хотя бы поддерживать температуру в системе выше ноля, говорит уже не о плохом управлении котельной, а об отсутствии управления сетями. И тут вопрос уже не к котельной.»

В теорию «плохих владельцев» народ в Московской области поверил слабо. Критика образцово-показательного губернатора на его телеграм-канале со стороны жителей Подмосковья стала зашкаливать. Губернаторские не растерялись и закрыли комменты.

Теперь в Телеграме гадают, поможет ли патронный завод соблюсти невинность подмосковным властям, а кому-то и приобрести капитал, или же дело закончится ничем. Политолог Максим Жаров пишет, что власти перекидывают друг другу Подольск как горячую картофелину, и финал пока не ясен:

«Зрелище для других регионов во многом поучительное (прежде всего примером, как в таких ситуациях делать ни в коем случае нельзя)… Надежд на то, что ситуация с достоверностью информации для начальства о реалиях жизни того или иного региона хоть как-то изменится, на данный момент нет никаких. Морозы к концу следующей недели спадут и проблему с износом критической инфраструктуры и ее принадлежностью неизвестно кому (см. частная (!) котельная на частном (!) патронном (!) заводе) спустят на тормозах.»

Negoro подводит черту: для жителей Климовска эти новогодние праздники — кошмарный ужас. А властьимущие разыгрывают сериал:

«Прямо готовый сюжет для сериала. Частный патронный завод в Подмосковье с мексиканским „криминальным авторитетом“ в истории собственников (Хорхе Партилья-Сумин, как вам?!). Херувимы из администрации мособласти, которые узнали о масштабном ….. в новогодние праздники „из соцсетей“, замерзающие районы в километрах от Москвы. Ну и как же без СК, который все, что надо, возбудил (кроме отопления) и всем неминуемо воздаст…»

Видимо, после обыска владельцы многомиллионного патронного бизнеса даже из-за границы без дела сидеть не станут и поборются за свою собственность. Если же собственники на заводе сменятся, то вся пьеса с частной котельной затевалась не напрасно. Поживем — увидим.

Елена Петрова

Оригинал материала: “Новые Известия”