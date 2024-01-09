В РФ создан уникальный поисковый беспилотник

Как сообщает издание «Российская газета», представители Санкт-Петербургского государственного университета разработали уникальный беспилотный летательный аппарат, способный найти человека по крику.

Представитель учебного заведения Константин Амелин уточнил, что очень многие из тех, кто потерялись, имеют мобильный телефон, однако зачастую у него отсутствует навигация, а дрон позволяет решить эту проблему. Эксперт подчеркнул: «Запускается квадрокоптер, который облетает территорию приблизительно 3-4 километра. И человек говорит, слышит он звук или нет».

Акустическая система с усилителями, установленная на беспилотнике, не только улавливает окружающие шумы, но и может выделить голос человека среди прочих звуков.