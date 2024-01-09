РБК: через сто лет на Земле исчезнут птицы и черви

Как сообщает агентство РБК, уже через сто лет популяция птиц на Земле, учитывая антропогенный фактор, резко сократится, равно, как и червей.

Ученые Кембриджского университета отмечают, что активное развитие строительства оказывает крайне негативное воздействие на экосистему птиц, особенно светопрозрачные конструкции, а в случае с червями свою роль играют удобрения, содержащие пестициды и гербициды, что в итоге приведет к гибели беспозвоночных и запустит каскад реакций.

Только за последние 30 лет, как отмечают ученые, количество дождевых червей в Великобритании сократилось на 30%, что неизбежно сказывается на экологическом балансе и степени качества почвы.