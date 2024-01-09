Nvidia представила геймплейный трейлер ремастера Half-Life 2 на CES 2024

Компания Nvidia представила первый геймплейный видеоролик ремастера Half-Life 2 в рамках выставки CES 2024 в Лас-Вегасе. Эту информацию пишет портал DTF.

Этот проект, названный Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project, разрабатывается группой моддеров Orbifold Studios при поддержке Nvidia и с разрешения издателя Valve.

Одной из особенностей Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project является использование платформы Nvidia RTX Remix. Она позволяет сравнительно легко адаптировать игровые файлы, созданные для DirectX 8 и DirectX 9, под современные версии Windows. Кроме того, благодаря Nvidia RTX Remix в игру добавляется поддержка актуальных графических технологий, таких как трассировка лучей, DLSS 3.5, Reflex и RTX IO.

Новый геймплейный ролик длится всего одну минуту и демонстрирует действие в Рейвенхольме, захваченном зомби городе. В этом эпизоде главному герою помогает сошедший с ума церковник отец Григорий.

Пока нет информации о дате релиза обновленной версии игры.