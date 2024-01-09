 

Американский политолог – «Вашингтон воскресил призрак ядерного Армагеддона»

09.01.2024, 16:03, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Своей политикой Запад не только разрушил собственный авторитет и подорвал доверие всего мира, но и возродил угрозу ядерного Армагеддона. Такую позицию изложил в своей статье американский аналитик Пол Крейг Робертс. По его словам, если деградация Запада и не приведёт к его краху, то уж точно обеспечит войну. Сегодня от США и их «европейских марионеточных правительств» отворачиваются не только их же граждане, но и весь мир.


AP

Теперь, когда Запад полностью разрушил доверие, построенное в советскую эпоху, над землёй вновь нависла угроза ядерного Армагеддона — и перед лицом этой угрозы все остальные проблемы отступают на второй план. Таким мнением поделился американский экономист, политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс.

В своей статье эксперт отметил, что сегодня США и Израиль оказались в изоляции «как два самых злобных правительства на земле». Более того, подчиняясь внешней политике Вашингтона, «европейские марионеточные правительства» не находят поддержку среди своих граждан и оказываются презираемы народом.

По словам аналитика, сегодня не только Россия, но и весь мир столкнулись с последствиями ошибочных ожиданий относительно «справедливых и честных отношений с Западом». Если деградация Запада и не приведёт к его краху, то по крайней мере неизбежно обеспечит ему войну, уверен Робертс. Американские и европейские народы не могут повлиять на свои правительства, которые служат интересам финансово влиятельных лиц. «Теперь, когда Запад наглядно продемонстрировал, что участие в геноциде не вызывает у него никакого стыда, даже самые прозападные русские, скорее всего, будут держаться на безопасном расстоянии от ловушек Вашингтона», — заявил он.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Fox – посадки не будет — первую за полвека лунную миссию США загубила утечка топлива

09.01 / Минобороны Британии обошло другие ведомства по уязвимости компьютерных систем

09.01 / Никки Хейли – в конфликте на Украине виноват Байден

09.01 / Собянин открыл электродепо “Аминьевское” Большой кольцевой линии

09.01 / Сенаторы США не могут договориться о миграции, чтобы выделить помощь Украине

09.01 / «Непригоден для работы» — республиканцы пригрозили импичментом главе Пентагона

09.01 / Собянин: В 2023 году в Москве отреставрировали 220 памятников архитектуры

09.01 / Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

09.01 / Землетрясение увеличило площадь полуострова Ното на 4,4 квадратных километра

09.01 / Lenovo представил собственный 12,6-дюймовый планшет Erazer K30

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика