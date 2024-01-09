Американский политолог – «Вашингтон воскресил призрак ядерного Армагеддона»

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Своей политикой Запад не только разрушил собственный авторитет и подорвал доверие всего мира, но и возродил угрозу ядерного Армагеддона. Такую позицию изложил в своей статье американский аналитик Пол Крейг Робертс. По его словам, если деградация Запада и не приведёт к его краху, то уж точно обеспечит войну. Сегодня от США и их «европейских марионеточных правительств» отворачиваются не только их же граждане, но и весь мир.



AP

Теперь, когда Запад полностью разрушил доверие, построенное в советскую эпоху, над землёй вновь нависла угроза ядерного Армагеддона — и перед лицом этой угрозы все остальные проблемы отступают на второй план. Таким мнением поделился американский экономист, политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс.

В своей статье эксперт отметил, что сегодня США и Израиль оказались в изоляции «как два самых злобных правительства на земле». Более того, подчиняясь внешней политике Вашингтона, «европейские марионеточные правительства» не находят поддержку среди своих граждан и оказываются презираемы народом.

По словам аналитика, сегодня не только Россия, но и весь мир столкнулись с последствиями ошибочных ожиданий относительно «справедливых и честных отношений с Западом». Если деградация Запада и не приведёт к его краху, то по крайней мере неизбежно обеспечит ему войну, уверен Робертс. Американские и европейские народы не могут повлиять на свои правительства, которые служат интересам финансово влиятельных лиц. «Теперь, когда Запад наглядно продемонстрировал, что участие в геноциде не вызывает у него никакого стыда, даже самые прозападные русские, скорее всего, будут держаться на безопасном расстоянии от ловушек Вашингтона», — заявил он.