 

Собянин открыл электродепо “Аминьевское” Большой кольцевой линии

09.01.2024, 16:00, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии нового электродепо на Большой кольцевой линии метро (БКЛ) – “Аминьевское”. Объект расположен на западе столицы рядом с пересечением улиц Верейская и Генерала Дорохова.

С началом эксплуатации электродепо завершается создание инфраструктуры для нового метрокольца, написал градоначальник в своем телеграм-канале. По его словам, запуск объекта позволит увеличить количество поездов на БКЛ до 25%.

Собянин отметил, что “Аминьевское” оборудовали самыми современными технологиями, в том числе установками для автоматической дезинфекции составов. Для персонала создали комфортные условия для работы и отдыха.

Мэр напомнил, что для БКЛ проведена реконструкция электродепо “Замоскворецкое” и построено новое депо – “Нижегородское”.

“В общей сложности три электродепо будут обслуживать около 100 современных поездов”, – уточнил Собянин.

В 2023 году Москва поставила рекорд по вводу новых крупных транспортных объектов. В марте состоялось полное открытие БКЛ, в начале сентября в эксплуатацию ввели участок Солнцевской линии со станциями “Пыхтино” и “Аэропорт Внуково” и северный радиус Люблинско-Дмитровской линии со станциями “Яхромская”, “Лианозово” и “Физтех”. Также запущено движение по третьему и четвертому Московским центральным диаметрам (МЦД-3 и МЦД-4).


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