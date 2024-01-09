Скандалы: Перелом в спросе на наличные

По итогам 2023 года прирост наличных денег на руках у населения оказался близок к 2 трлн руб.

Объем наличных денег в обращении в России по итогам 2023 года превысит 18 трлн руб., следует из статистики ЦБ. Согласно параметрам денежной базы, на 1 декабря показатель уже достиг 17,91 трлн руб. За январь—ноябрь остатки наличных на руках у населения увеличились на 1,56 трлн руб., или 9,6%.

За неполный декабрь отток в наличность составил еще 374,7 млрд руб. свидетельствует данные о ликвидности банковского сектора на 28 декабря. Статистика отражает все наличные деньги вне ЦБ, включая остатки в кассах коммерческих банков, но основная часть средств находится на руках у населения.

Таким образом, по итогам года прирост наличных в обращении может составить порядка 1,94 трлн руб., что в целом сопоставимо с показателями кризисного 2022 года. Тогда объем наличности на руках у населения увеличился на 2,28 трлн руб., до 16,35 трлн руб.

Перелом в спросе на наличные

В первой половине 2023 года в России наблюдались рекордные темпы прироста объема наличных в обращении: только за первое полугодие их остатки на руках у населения выросли почти на 1,5 трлн руб., а за январь—август — более чем на 2 трлн руб. Спрос на наличные возрос из-за потребностей в банкнотах в присоединенных к России регионах (Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская области), выплат участникам военных действий на Украине, а также на фоне разовых событий вроде неопределенности во время попытки военного мятежа ЧВК «Вагнер» в конце июня, писал РБК. Однако уже в сентябре этого года тенденция переломилась: все три осенних месяца наблюдалось сокращение объема наличных денег в обращении (в совокупности на 446,9 млрд руб.). Это произошло после существенного повышения ставки ЦБ и ставок по вкладам в банках. Регулятор начал ужесточать денежно-кредитную политику в конце июля и к началу сентября довел ключевую ставку с 7,5 до 12% годовых.

«2023 год оказался разорван по динамике: начало года сопровождалось сильным оттоком в наличность, а с осени началось устойчивое сокращение объема наличных в обращении, связанное с ростом депозитных ставок», — отмечает управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин.

Экономист по России и СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софья Донец сравнивает ситуацию со спросом на наличность в 2023 году с тем, что наблюдалось до кризиса, в 2021-м. «Здесь есть много похожих факторов: восстановительный рост экономики, есть повышение ставки во втором полугодии, которое так или иначе сказывается на спросе на наличность, а также есть фактор того, что в предыдущий год был более высокий спрос на наличность (в 2022 году, как и в 2020-м)», — перечисляет она.

Прогнозы на 2024 год

Спрос на наличные деньги в декабре вырос из-за фактора сезонности, объясняет Сусин: «Традиционно в этот месяц наблюдается достаточно большой отток в наличность, потому что поступают большие выплаты (зарплаты, бонусы), физлица снимают больше наличных перед длинными праздниками. Поэтому не нужно удивляться тому, что даже на фоне высоких ставок мы сейчас снова наблюдаем отток в наличности. Обычно в декабре в среднем спрос на наличные составляет 500–600 млрд руб., сейчас за неполный декабрь мы наблюдаем чуть больше 370 млрд руб., и это не так много». Собеседник РБК считает, что в начале 2024 года тенденция сокращения объема наличных в обращении, скорее всего, продолжится.

«Как минимум в первой половине следующего года мы можем видеть в целом рекордно низкие темпы прироста наличных в обращении. Действительно, высокие ставки стимулируют размещение денег в банках под процент, эта история будет работать и в следующем году», — замечает он. Сусин, впрочем, не ожидает рекордного возвращения наличных денег в банки, поскольку «доля наличных в рублевой денежной массе уже находится на исторических минимумах, потенциал ее дальнейшего сжатия незначительный».

«По нашим оценкам, рост депозитных ставок продолжает оказывать влияние на динамику наличных денег. <…> При этом эффект от влияния возросших депозитных ставок может постепенно снижаться по мере того, как все больше ранее снятых денежных средств вернутся в банковский сектор», — сообщил РБК представитель ЦБ. Он уточнил, что в январе прогнозируется приток наличности в банки, поскольку потраченные физлицами в декабре деньги поступят на счета предприятий розничной торговли.

«Если не будет никаких новых шоков, то мы ожидаем следующее: экономика в номинальных терминах вырастет меньше, чем в 2023 году, ниже окажется инфляция, ставки сохранятся на высоком уровне, а значит, и привлекательность сбережений. В этих условиях прирост наличных в обращении будет чуть больше 1 трлн руб.», — говорит Донец, добавляя, что расчеты не учитывают спрос на наличность в присоединенных регионах, поскольку его затруднительно оценивать.

«Что быстро транслируется в повышенный спрос на наличность? Это любые шоки или неопределенность, в первую очередь все, что связано с геополитикой. Какие-то дополнительные социальные выплаты населению перед выборами тоже в теории могут поддержать спрос на наличность, но влияние будет незначительным», — заключает эксперт.

Юлия Кошкина

Оригинал материала: “РБК”