Мнение: О неотвратимо надвигающейся катастрофе… Мы все умрём?

Об этом предупреждали давно — и напрасно. Все усилия, все попытки предотвратить заранее предсказанную катастрофу поистине апокалиптического масштаба пошли прахом. Жадность одних, эгоизм других, ограниченность третьих — и в итоге мы имеем «идеальный шторм», переходящий уже в какое-то цунами.

Причём дальше будет только хуже и печальней.

Для простых людей, в первую очередь.

Страшно?

Примерно так сейчас и стращают народ учёные, предсказывая планете скорую климатическую катастрофу. Потому что средняя температура по палате планете продолжает повышаться, несмотря на все «климатические» саммиты и пожарные меры. Которые, впрочем, никто не хочет ни оплачивать, ни исполнять.

Метеорологи подтвердили то, о чем догадывались еще летом — 2023 год официально стал самым жарким за всю историю наблюдений с 1850 года. Среднегодовая температура на 1,48°C превысила доиндустриальный уровень, и человечество оказалось на первом из двух упомянутых в Парижском соглашении рубежей, за которыми климатологи предрекают катастрофические последствия для жизни на земле.

Исследователи из климатического центра Коперника при Евросоюзе опубликовали ежегодный климатический обзор, в котором утверждается, что 2023 год побил предыдущий рекорд 2016 года с большим отрывом. «В 2023 году впервые за всю историю наблюдений каждый день в течение года превышал на 1°C доиндустриальный уровень 1850–1900 годов. Практически каждый второй день был более чем на 1,5°C теплее, чем в 1850–1900 годах, а два дня в ноябре впервые пробили рубеж в 2°C», — говорится в документе. Речь о среднедневной температуре в целом, а не о показателях отдельных стран и наблюдений.

«2023-й выдался исключительным годом. Климатические рекорды падали один за другим. Судя по всему, он оказался самым тёплым за последние 100 тысяч лет», — прокомментировала отчет одна из руководителей центра Коперника Саманта Берджес. Но не уточнила источник своих данных за стотысячелетнюю историю, о которой большинство профильных учёных, палеонтологов и археологов имеют весьма ограниченное представление. И по поводу которой идут реально жаркие споры.

Тем не менее, можно утверждать, что последние девять лет оказались самыми жаркими в истории метеонаблюдений, причём с серьёзным отрывом. Но насколько это серьёзно в масштабах даже текущего климатического цикла, где похолодания и потепления длятся по несколько сотен, а то и тысяч лет, вопрос спорный.

Впрочем, главную тревогу учёных вызывает рост средних температур не столько земной атмосферы, сколько Мирового океана. Согласно данным центра Коперника, средняя глобальная температура поверхности моря в прошлом году оставалась устойчиво и необычно высокой в большинстве океанических бассейнов, особенно в Северной Атлантике. По мнению наблюдателей, это сыграло важную роль в повышении глобальных температур в целом.

Океан имеет ключевое значение для климата, поскольку покрывает более 70% поверхности Земли и поглощает часть «избыточного» тепла. Считается, что он абсорбировал 90% глобального потепления последних десятилетий. Но чем теплее океан, тем ниже его способность поглощать энергию и сглаживать повышение температур на планете в целом. И тут, по данным американского НАСА, всё последнее десятилетие температура воды была рекордной по меньшей мере за 200 лет. И это может приводить к ускорению роста температуры воздуха.

С июня по декабрь 2023 года каждый месяц был теплее, чем соответствующий месяц в любом из предыдущих годов. Новый год не принёс облегчения. «Декабрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений в мире. Вполне вероятно, что температура за 12 месяцев, заканчивающихся в январе или феврале 2024 года, превысит доиндустриальный уровень на 1,5°C», — предупреждают европейские климатологи. И если это полутораградусное повышение сохранится устойчивым на протяжении не месяцев, но лет, последствия начнут становиться всё более катастрофическими. Ускорится таяние льдов в Арктике и Антарктике, что приведёт к более быстрому повышению уровня Мирового океана. Климат в регионах планеты станет ещё более контрастным: например, пока Европа будет страдать от невыносимой летней жары, россияне от Калининграда до Урала продолжат жаловаться на прохладное и дождливое лето год за годом. А в Сибири, напротив, тоже будет горячо. Но в целом, по прогнозам, уже к середине века европейская часть России станет больше напоминать тропики — с тёплым воздухом и частыми ливнями.

Так что, россияне, страшно вам от таких последствий потепления?

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