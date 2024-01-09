Анастасию Ивлееву вырежут из всех выпусков «Орла и решки»

Блогер и телеведущая, организатор «голой вечеринки» Анастасия Ивлеева будет вырезана из всех вышедших в эфир выпусков тревел-шоу «Орёл и решка», сообщили в программном отделе телеканала «Пятница».

В настоящий момент творческий коллектив проекта заменяет Ивлееву компьютерной героиней, которая вместо ведущей будет путешествовать по разным странам мира и жить на 100 долларов или используя безлимитную банковскую карту, закадровый текст озвучат голосом одной из известных актрис.

Заменят Ивлееву и в будущих выпусках шоу другой знаменитостью, чьё имя пока скрывается от общественности, но в кулуарах «Пятницы» гуляют слухи, что среди кандидатур рассматривают всесторонне развитую творческую личность Ольгу Бузову, певицу Полину Гагарину, члена Общественной палаты РФ Екатерину Мизулину и актрису Аллу Михееву.

Новый сезон проекта получит имя «Импортозамещение». Все съёмки пройдут на территории России – зрителям впервые покажут российскую глубинку, расскажут об индустриальном туризме и проведут мастер-классы по выживанию в экстремальных условиях.

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