Samsung представил первый в мире прозрачный microLED-дисплей

Южнокорейская компания Samsung представила в рамках выставки First Look 2024 впечатляющую новинку в виде безрамочной microLED-панели, толщина которой составляет около сантиметра, что позволяет ей войти в категорию самых тонких в своем классе.

Хотя технология прозрачных дисплеев не отличается новизной, Samsung добился высокого уровня цветопередачи и невероятной степени четкости даже в условиях хорошего освещения. Особое внимание эксперты уделили создаваемому панелью эффекту голограммы, подчеркнув, что изображения словно висят в воздухе, что можно назвать существенным достижением в сфере дисплейных технологий.

Информацию о том, когда подобные дисплеи появятся непосредственно в устройствах и сколько они будут стоить, в компании на раскрыли.