 

Samsung представил первый в мире прозрачный microLED-дисплей

09.01.2024, 15:26, Разное
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Южнокорейская компания Samsung представила в рамках выставки First Look 2024 впечатляющую новинку в виде безрамочной microLED-панели, толщина которой составляет около сантиметра, что позволяет ей войти в категорию самых тонких в своем классе.

Хотя технология прозрачных дисплеев не отличается новизной, Samsung добился высокого уровня цветопередачи и невероятной степени четкости даже в условиях хорошего освещения. Особое внимание эксперты уделили создаваемому панелью эффекту голограммы, подчеркнув, что изображения словно висят в воздухе, что можно назвать существенным достижением в сфере дисплейных технологий.

Информацию о том, когда подобные дисплеи появятся непосредственно в устройствах и сколько они будут стоить, в компании на раскрыли.


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