Мнение: Увидит ли молодёжь пенсии?

Как я и предупреждал, пенсионные фонды США начали сыпаться. Блумберг пишет, что Пенсионная система учителей штата Калифорния, второй по величине пенсионный фонд страны, лихорадочно ищет 30 миллиардов долларов, чтобы избежать необходимости сбрасывать ценные бумаги за бесценок (ссылка).

Причина проблем фонда кроется вот в этих цифрах:

Доходность пенсионного фонда в годовом исчислении за последние пять лет составила 7,2%, превысив целевой показатель в 7%. В 2022-2023 финансовом году Calstrs показал чистую доходность в 6,3%.

С одной стороны, это значительно более высокая доходность, чем можно надеяться получить в США по традиционным «надёжным» инструментам, таким как казначейские облигации или долговые обязательства главных корпораций страны. Из этого следует, что менеджеры фонда в погоне за прибылью вынуждены рисковать деньгами будущих пенсионеров — пускаться в опасные авантюры, чтобы уложиться в спущенный сверху целевой показатель. Перефразируя известную шутку, «нет такого преступления, на которое не пойдёт высокопоставленный аппаратчик, чтобы выполнить план».

С другой стороны, снизить целевые показатели нельзя, поставив фонду более реалистичный план в 3-4%, так как даже эти 7% — всё равно ниже, чем долларовая инфляция в США. В абсолютных цифрах фонд что-то зарабатывает, но реально — теряет деньги. С каждым годом будущая пенсия учителей скукоживается, как шагреневая кожа, становясь всё меньше и меньше. Если сейчас американскому учителю 30 лет, то к моменту выхода на пенсию, примерно к 70 годам, все его пенсионные сбережения съест инфляция.

Выхода из этой ловушки у пенсионных фондов два.

Выход первый — не рисковать, получать надёжные 3% годовых, терпеть долларовую инфляцию выше 10% и платить выходящим на пенсию учителям суммы, которых им хватит разве что на тарелку пустого супа.

Выход второй — рисковать напропалую, получать доходность на уровне инфляции и обанкротиться на очередной операции, когда мусорные высокодоходные бумаги в полной мере оправдают своё название.

Фонд учителей, как мы видим, решил использовать сразу оба метода, так что получает сейчас сразу две проблемы: фонд одновременно и зарабатывал неприлично мало, и рисковал деньгами клиентов. Теперь фонд ожидаемо попал в сложную ситуацию — проигрался и будет брать кредит, чтобы отыгрываться. Чем это всё закончится, понятно: государство напечатает денег, чтобы закрыть дыру. Формально учителя получат в итоге пенсии в полном номинале, вот только купить на них смогут гораздо меньше, чем могли купить пенсионеры при грязном Билле Клинтоне, например.

Проблема не у одного только Фонда учителей, проблема системная — политика отрицательных процентных ставок, то есть ставок ниже уровня инфляции, постепенно разъела долларовую систему. Пенсионным фондам некуда вкладываться, так что накопительная система пенсий постепенно подходит к своему естественному концу. Похоже, достойные пенсии снова, как и сто лет назад, становятся личной заботой каждого отдельного американца. Некоторые купят акции или тому подобные активы не подверженные инфляции активы, причём верно отличат хорошие активы от пузырей. Кто-то будет беспечно надеяться на стандартные пенсионные программы и останется в итоге у разбитого корыта.

Отдельная часть проблемы — демографический вопрос. Пенсионеров в США становится слишком много, а молодёжи — слишком мало. При этом это уже не та молодёжь, которая сделала когда-то Америку великой, это по большей части дети мигрантов, дети потомственных безработных или белая соевая поросль, которая предпочитает не работать, а страдать. Нормальные молодые работники, которые разделяют ценности старой Америки, которые готовы вкалывать ради хорошего заработка, уже сейчас в меньшинстве, причём с каждым поколением ситуация становится всё хуже и хуже. Старшее поколение американцев недоумевает: их молодая смена глупа и неумела, при этом, что хуже всего, она не проявляет ни малейшего интереса к труду. Установка «я хочу заработать доллары» сменилась установкой «я хочу, чтобы меня оставили в покое». Применительно к проблеме пенсионеров это означает, что новые поколения американцев физически не смогут достойно их содержать.

В завершение поста замечу, что в России ситуация с пенсиями несколько другая — мы пытались перейти на накопительную систему, но не перешли. Нынешних наших пенсионеров обеспечивают те, кто работает сейчас, а тех, кто работает сейчас, будут обеспечивать через 30-40 лет их выросшие дети и внуки. Это не значит, что в России всё в порядке, но у нас, по крайней мере, нет ни беды с авантюрными пенсионными фондами, ни катастрофы с уничтожением государственной культуры.