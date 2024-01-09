MacRumors: на релизе для Apple Vision Pro будут адаптированы 150 фильмов и игр

На предстоящем релизе Apple Vision Pro ожидается более 150 специальных игр и фильмов в формате Spatial Video. Эту информацию пишет издание MacRumors, ссылаясь на официальное заявление Apple.

Хотя устройство Vision Pro поддерживает все телешоу и фильмы, доступные на Apple TV, некоторые из них были адаптированы компанией в формат Spatial Video. Он обеспечивает объемное воспроизведение видео и звука, что делает просмотр контента более захватывающим и погружающим.

Сериалы и фильмы, не подвергшиеся адаптации, будут отображаться в двумерном пространстве. Дисплеи Vision Pro способны имитировать экран размером до 30 метров при разрешении 4K и поддержке HDR.

Кроме того, на релизе Vision Pro станут доступны более 250 игр из Apple Arcade, которые будут воспроизводиться в режиме 2D. Также были созданы специальные “пространственные игры” для устройства, такие как Game Room, What the Golf? и Super Fruit Ninja. Apple обещает, что в этих играх будет использоваться возможность Vision Pro для вовлечения пространства вокруг игроков, обеспечивая уникальный и увлекательный опыт.

Релиз Apple Vision Pro запланирован на 2 февраля 2024 года, поначалу устройство будет доступно исключительно в США.