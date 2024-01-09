CollectSpace: DHL послала на Луну камень с Эвереста и мемную монету догикоин

Международная логистическая компания DHL совершила историческую отправку коммерческой посылки на Луну. Информация была опубликована на портале Collect Space.

В рамках проекта MoonBox, компания получила более 100 тысяч заявок от желающих доставить на спутник Земли памятные предметы. Первая партия содержала 150 объектов, включая камень с вершины Эвереста, капсулу времени из Бельгии, подборку постов с интернет-форума Reddit, письмо космического туриста своему ушедшему отцу-астронавту и физическую копию криптовалютного жетона Dogecoin, который стал интернет-мемом.

Земная посылка была отправлена к Луне на борту зонда Peregrine американской частной аэрокосмической компании Astrobotic, с использованием ракеты Vulcan, разработанной United Launch Alliance, совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin. Peregrine должен приземлиться на Лунной поверхности недалеко от вулканических холмов Груйтуйзена, расположенных на видимой стороне спутника.

Astrobotic и DHL также объявили о возможности бронирования новых посылок, которые будут отправлены на Луну в рамках предстоящих миссий. Размеры объектов, принимаемых для межпланетной доставки, не должны превышать 5 сантиметров в длину, ширину и высоту. Важно, чтобы они были инертными, то есть не способными использовать электроэнергию или передавать и получать данные. Стоимость услуги MoonBox начинается от $460 и может достигать $25,8 тысяч, не включая расходы на доставку по Земле.