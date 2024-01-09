 

Сенаторы США не могут договориться о миграции, чтобы выделить помощь Украине

09.01.2024, 14:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Американские сенаторы должны предложить решение назревшей проблемы с миграцией, чтобы они могли выделить помощь Украине, которая идёт с ней в одном пакете. И они думали, что это удастся сделать уже на этой неделе, однако разногласия оказались слишком велики, пишет Associated Press.


AP

Американские сенаторы рассчитывали уже на этой неделе представить законопроект о мигрантах, который необходим, чтобы выделить помощь Украине, пишет Associated Press. Но в итоге они лишь заявили о слишком больших разногласиях. «По-прежнему есть слишком много нерешённых вопросов», — заявил сенатор Джеймс Ланкфорд.

Джо Байдену важно добиться успеха в этом вопросе, ведь спонсирование Украины — его главный приоритет во внешней политике, отмечает автор статьи. И если Штаты не выделят ей новую помощь, это значительно ослабит её обороноспособность и её правительство.

Сенатор Крис Мёрфи отметил: «У нас мало времени. Украина по-настоящему в опасности. Это определённо всё более опасный момент». Причём финансирование нужно Киеву крайний срок к февралю, как говорил сам Зеленский.

Но миграционная реформа вызывает у законодателей большие проблемы. «Наша система не обновлялась десятилетиями, но ситуация с миграцией очень динамична и сильно отличается от той, что была много лет назад», — признают сенаторы.

 


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