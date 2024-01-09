Собянин: В 2023 году в Москве отреставрировали 220 памятников архитектуры

В Москве продолжается масштабная программа реставрации исторического и культурного наследия. Всего за последние 13 лет в порядок привели 2190 зданий, написал в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

Он напомнил, что в 2023 году завершилась реставрация многих знаковых объектов: Театра эстрады, Дворца пионеров на Воробьевых горах, Нового собора и башен Донского монастыря и других.

По словам Собянина, символический рубеж в две тысячи отреставрированных зданий достигнут в начале 2023 года. В порядок привели построенный в середине XIX века Дом Пантелеева на Земляном Валу.

Специалисты восстановили оригинальный цвет фасада здания, отреставрировали цоколь, кровлю, окна и двери, а также лепнину. Межэтажный карниз и фронтон с фигуркой купидона воссоздали по архивным документам.

В 2023 году реставраторы вдохнули новую жизнь в здание легендарного Театра эстрады. Специалисты восстановили историческую планировку и интерьеры, укрепили несущие конструкции, отремонтировали фасады. В зрительном зале воссоздали древесный паркет из твердых пород, привели в порядок административные, технические и другие помещения.

Еще одним важным проектом стала реставрация храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, построенного в XVII веке. Восстановлен белокаменный декор и элементы кладки цоколя, арочные столбы и колонны.

“Наступивший 2024-й год тоже обещает быть насыщенным и плодотворным. В работе находится более 500 памятников архитектуры”, – подчеркнул Собянин.

В октябре 2023 года в Москве началась реставрация церкви Вознесения Господня в Коломенском. Шедевр архитектуры XVI века входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Специалисты приведут в порядок цоколь, шатер, галерею, белокаменные и металлические детали.