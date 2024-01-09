 

Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

09.01.2024, 13:45, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о ключевых проектах в сфере здравоохранения, которые вступают в силу в 2024 году. Часть из них – пилотные, хорошо показавшие себя, отметил градоначальник.

Среди них – программа поддержки клинических исследований медицинских препаратов и получение льготных лекарств в коммерческих аптеках. Также на постоянной основе город начнет компенсировать самостоятельное приобретение льготных препаратов.

В наступившем году в столице продолжится программа по проактивному диспансерному наблюдению горожан с хронической сердечной недостаточностью.

“С 1 января вступили в силу три новых предварительных стандарта для безопасности использования искусственного интеллекта в медицине. Они будут действовать три года”, – написал Собянин.

Напомним, что в Москве продолжается развитие медицинской инфраструктуры. В городе модернизируют уже имеющиеся поликлиники, построенные еще в советское время, и возводят новые корпуса.

В 2023 году в столице появилось 13 новых поликлиник. В конце декабря первых пациентов приняли медучреждения в районах Бирюлево Восточное и Отрадное. Они будут обслуживать более 50 тысяч человек.


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