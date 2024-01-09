Скандалы: Что связывает отца Максима Галкина* и убийство генерала Льва Рохлина

Незадолго до своей смерти генерал пытался разоблачить коррупцию в военных поставках за границу, которые курировали родители Максима Галкина*

Родители Максима Галкина* всегда принадлежали к привилегированной советской элите. В брежневскую эпоху им были доступны и брендовые шубы из парижских бутиков, и дефицитные деликатесы из спецунивермагов. Отец, генерал Александр Галкин, руководил Главным автомобильно-танковым управлением Минобороны.

Мать, Наталья Галкина, трудилась топ-менеджером в «Росвооружении», а потом в организации-приемнике «Рособоронэкспорт». Как выяснил Лайф, это могло создать коррупционно ёмкую ситуацию.

— «Рособоронэкспорт», как и предшествующее ему «Росвооружение» (где работала мать Галкина), заказывал танки с бронетранспортёрами на продажу за границу не напрямую через заводы, а через Главное автобронетанковое управление, которое возглавлял генерал Галкин, — поведал Лайфу отставной полковник Анатолий, работавший под начальством отца юмориста.

При каких обстоятельствах был убит генерал Лев Рохлин

— У нас была абсолютно либеральная семья. Отец — единственный человек такого ранга, который остался в Министерстве обороны России, не приехав к ГКЧП, — однажды похвалился Максим Галкин*.

В 1997 году генерал Александр Галкин ушёл в отставку с поста руководителя Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ, вступил в партию «Наш дом — Россия» и вскоре унаследовал мандат депутата Госдумы от убитого при загадочных обстоятельствах военачальника Льва Рохлина. Сейчас пишут, что якобы Галкин-старший и Рохлин были однопартийцами, мол, логично, что первый заменил второго, — однако это не так. Лайф выяснил подробности той странной истории.

За несколько месяцев до смерти Лев Рохлин создал собственный политический блок «Движение в поддержку армии» и пообещал россиянам спасти наши Вооружённые силы от развала. Но летом 1998-го его, по официальной версии, застрелила супруга. Случайность или нет — но через две недели в Госдуме должна была выступить Счётная палата с докладом о растратах в «Росвооружении» (предшественник «Рособоронэкспорта»). Напомним, в этой структуре работала мать Галкина*. В итоге слушания не состоялись, вместо этого депутаты проголосовали за передачу мандата убитого Рохлина Александру Галкину. Следующие полтора года отец пародиста не только занимал думское кресло, но и публично совмещал его с должностью советника в «Росвооружении».

Незадолго до убийства Лев Рохлин резко критиковал «Росвооружение». Широко известен его доклад в Госдуме «О нарушениях при поставках Россией оружия в Республику Армения». По сути, он говорил о многомиллиардных хищениях в военке. Среди его предложений было привлечение Генпрокуратуры для проведения полноценного расследования и установление жёсткого порядка приватизации оборонных предприятий для сохранения ключевых оборонных производств. Заметим, что именно генерал Александр Галкин провёл приватизацию части мощностей Главного автобронетанкового управления. С его подачи ВС РФ приняли на вооружение бронеавтомобили БТР-80 и «Тигр». Сейчас современные модификации этих машин собирает и поставляет армии частная «Военная промышленная компания» — это холдинг с многомиллиардными оборотами, где вплоть до недавнего времени президентом являлся Дмитрий Галкин, старший брат Максима*.

* Признан в РФ иноагентом.

** Соцсеть Instagram запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Егор Пережогин

Оригинал материала: “Лайф”