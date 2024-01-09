Цифровая эра способствовала развитию нового способа мышления

В последнее время, как отмечают исследователи, все чаще фиксируется такой когнитивный феномен, как клиповое мышление, отличающийся смещением фокуса внимания в сторону визуального и аудиального контента.

С целью повышения скорости обмена информацией люди вынуждены делать сообщения более лаконичными и привлекательными, используя эмоционально насыщенные высказывания. Стоит отметить, что клиповое мышление не лишено недостатков, прежде всего связанных с языковой бедностью.

Учитывая то обстоятельство, что все чаще используются короткие высказывания, отличающиеся максимальной степенью простоты, возможности для развития лингвистических навыков резко ограничиваются, что может привести к неприятным последствиям.