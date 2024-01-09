Мнение: Рекордные морозы в Финляндии, прорывы труб при Путине и «у немца на всё инструмент есть»

1. Итак, поблажки для европейцев закончились. Нынешняя зима, в отличие от предыдущей, оказалась довольно холодной. Особенно крепко холод пробирает жителей Северной Европы. В последнюю неделю наши северо-западные соседи пережили самые холодные за 21-й век дни (ссылка):



Сейчас над большей частью европейской России стоят морозы, как и над территорией Скандинавии — в Швеции и Финляндии зафиксированы температурные рекорды 21-го века (источник: РИА Новости).

Ночью в Финляндии была зафиксирована самая низкая температура за 21-й век, когда в аэропорту Энонтекиё температура опустилась до минус 44,3 градуса по Цельсию.

4 января десятки тысяч финнов на юго-западе страны остались без электричества, отменены сотни автобусных маршрутов, задерживаются пригородные и междугородние поезда.

Ситуацию усугубляет сильный ветер в южных регионах, при этом цены на электроэнергию для потребителей в пиковые часы подскакивают в 5-6 раз — до 2,35 евро за кВт*ч. <…>

И сейчас ясно одно — энергетическая система Финляндии могла бы менее болезненно переживать холодную погоду и не «трещать по швам», сотрудничая с Россией и получая дополнительное электричество из нашей страны. А мы могли бы кратковременно нарастить поставки в морозы, чтобы избежать отключений. Но Финляндия теперь целиком и полностью с ЕС и НАТО.

Добавлю от себя, что прочность инфраструктуры в Финляндии достаточно высока. Без русского газа финны не вымерзут — просто будут жить значительно беднее.

2. В продолжение темы о зимних авариях из-за морозов в СССР и в современной России. Статистика за советское время недоступна, но известно, что с 2001 года общее число аварий на сетях теплоснабжения в России сократилось почти в 25 раз. Блогер Genby приводит соответствующий график (ссылка):





И дело, очевидно, не в потеплении климата и смягчении зим. Дело в наведении порядка, устранении проблем с алкоголем, своевременном ремонте и замене труб.

3. В Школе Капитализма я рассказываю, зачем на самом деле нужна отдельная вилка для устриц, и почему «у немца на всё инструмент есть». Цитирую из начала статьи (ссылка):

Известная история про рабочих в египетском аэропорту — читал её довольно давно на сайте Димы Вернера, оригинал уже не найду. Представьте, зал ожидания, пассажиры ждут своих рейсов. Двое рабочих заходят с дрелью, чтобы просверлить отверстие в стене. Теоретически дело нехитрое, вот только розетка на одной стене зала, а отверстие требуется сделать в противоположной. Египтяне разматывают удлинитель, и обнаруживают, что им не хватает примерно двух метров длины провода.



После короткого мозгового штурма рабочие разрабатывают новый план действий. Один смекалистый парень держит дрель, второй стоит около розетки. Рабочий дрелью включает инструмент, потом быстро бежит к стене и приставляет к ней ещё вращающееся сверло. Потом делает три шага назад, чтобы второй рабочий снова вставил вилку в розетку. Цикл повторяется.



Три минуты, и отверстие (которое правильнее было бы назвать дыркой) готово. Восхищённые туристы аплодируют инженерной хитрости лентяев, которым удалось избежать необходимости возвращаться за вторым удлинителем на склад.



Египет — бедная страна. Одна из очевидных причин бедности — менталитет «и так сойдёт». Рабочие решили, что портить сверло, портить дрель, портить стену и портить репутацию аэропорта — это нормально. Главное, что задание выполнено, пусть и не тем способом, которым следовало бы его выполнять.



В России есть поговорка для таких случаев: «у немца на всё инструмент есть». Не знаю, применима ли она к современным немцам, однако воображаемый чинный немец из наших сказочных представлений о благоустроенной Германии пришёл бы на задание с удлинителем нужной длины, так как ещё до выхода из подсобки озаботился бы посмотреть план. Получилось бы, кстати, в любом случае быстрее, так как сверлил бы отверстие он в одиночку, без помощника.



Повторюсь, это я сейчас про идеального немца, из поговорки. Как мы знаем, реальные немцы иногда сверлят отверстия довольно медленно: к примеру, аэропорт под Берлином они построили с задержкой на 9 лет и с выросшим в несколько раз бюджетом на строительство…