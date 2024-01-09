 

В Сибири нашли пушечные ядра XVIII века

09.01.2024, 13:05, Разное
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Как сообщает РИА Новости, представители Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук исследовали обнаруженные под Новосибирском ядра, относящиеся к началу XVIII века.

Находка четко свидетельствует о том, что в Уртамском, Умревинском, Чаусском и Бердском острогах использовались пушки. Свои особенности, как уточнил доктор исторических наук Андрей Бородовский, имеет и местоположение артефактов, обнаруженных в непосредственной близости от самих острогов, а также оборонительных пунктов, что свидетельствует о применении пушечных ядер во времена присоединения Сибири.

Археологи отмечают, что вне боевых действий ядра могли быть задействованы для прочистки труб, ловли рыбы или снаряжения старателей.


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