В Сибири нашли пушечные ядра XVIII века

Как сообщает РИА Новости, представители Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук исследовали обнаруженные под Новосибирском ядра, относящиеся к началу XVIII века.

Находка четко свидетельствует о том, что в Уртамском, Умревинском, Чаусском и Бердском острогах использовались пушки. Свои особенности, как уточнил доктор исторических наук Андрей Бородовский, имеет и местоположение артефактов, обнаруженных в непосредственной близости от самих острогов, а также оборонительных пунктов, что свидетельствует о применении пушечных ядер во времена присоединения Сибири.

Археологи отмечают, что вне боевых действий ядра могли быть задействованы для прочистки труб, ловли рыбы или снаряжения старателей.