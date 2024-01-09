 

Институт астрономии РАН: одни сутки в СИЗО равны 1,79 дня лишения свободы

09.01.2024, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сотрудники Института астрономии Российской академии наук провели исследование на тему «Длительность суток в СИЗО и их соотношение с земным световым днём».

Результат оказался неожиданным для научных работников.

– Обычно считалось, что один день в следственном изоляторе равен двум земным суткам. На основании таких представлений, как оказалось, устаревших, строилась вся система государственной политики, — напомнил директор Института астрономии РАН Арсений Фёдоров.

По словам исследователей, сейчас обнаруживается иное соотношение, приблизительно равное 1,79 земного светового дня.

– К сожалению, в исследовательской группе нет единого мнения насчёт того, какая цифра должна следовать после девятки, так как для уточнения результатов требуется дополнительное государственное финансирование, — добавил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Ученые доказали способность кошек распознавать голоса хозяев

09.01 / Установлена связь между растительными жирами и угрозой иммунитету

09.01 / Мнение: Почему в СССР не занимались экологией, закапывание денег при Сталине и дореволюционные корни атома

09.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Климовский патронный завод национализируют

09.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Климовский патронный завод национализируют

09.01 / Компания Elista представила в Индии новые колонки

09.01 / Макияж глаз с эффектом ореола: модная техника, которая только выглядит сложной (как создать шаг за шагом)

09.01 / «Зенит» объявил о переходе из «Краснодара» футболиста сборной России Ахметова

09.01 / Мнение: О главной уязвимости России… Она — падёт и рухнет?

09.01 / Цену флагманского Oppo Find X7 Ultra слили в сеть накануне анонса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика