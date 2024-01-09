Институт астрономии РАН: одни сутки в СИЗО равны 1,79 дня лишения свободы

Сотрудники Института астрономии Российской академии наук провели исследование на тему «Длительность суток в СИЗО и их соотношение с земным световым днём».

Результат оказался неожиданным для научных работников.

– Обычно считалось, что один день в следственном изоляторе равен двум земным суткам. На основании таких представлений, как оказалось, устаревших, строилась вся система государственной политики, — напомнил директор Института астрономии РАН Арсений Фёдоров.

По словам исследователей, сейчас обнаруживается иное соотношение, приблизительно равное 1,79 земного светового дня.

– К сожалению, в исследовательской группе нет единого мнения насчёт того, какая цифра должна следовать после девятки, так как для уточнения результатов требуется дополнительное государственное финансирование, — добавил он.

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