 

Ученые обнаружили в питьевой воде опасный нанопластик

09.01.2024, 10:40, Разное
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Как сообщает агентство Bloomberg, литровая бутылка воды может содержать около 240 тысяч частиц нанопластика, что показали результаты исследования, проведенного химиками, представляющими Колумбийский университет.

Издание The Journal of Nutrition отмечает, что ученые, задействовавшие метод микроскопии, впервые смогли установить уровень содержания в воде нанопластика, а именно частиц, длина которых не превышает один микрометр, в то время как ранее учитывался исключительно микропластик, показатели которого колеблются в диапазоне от одного до пятисот микрометров.

Эксперты подчеркивают, что основная опасность нанопластика заключается в его способности, учитывая крошечные размеры, проникать в клетки и кровь человека.      


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