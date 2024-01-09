 

В Германии неизвестные повредили дорогостоящий трубопровод для СПГ

09.01.2024, 10:05, Разное
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Неизвестные лица произвели сверления в газопроводе для сжиженного природного газа в восьми различных местах в Германии. Ущерб от утечки газа в €1,6 млн. Сообщение об этом появилось в газете Der Spiegel 9 января.

Повреждения в газопроводе в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн были обнаружены в конце ноября 2023 года в результате электронного обследования, после чего информация об этом была немедленно передана в полицию.

По данным журнала, злоумышленники, возможно, использовали профессиональное оборудование, включая дрели малого калибра. Это можно предположить, так как дыры были почти незаметными. Стоит отметить, что газопровод является важной частью энергетической инфраструктуры Германии.

Ранее, 21 декабря 2023 года, журнал Focus предупреждал о возможных серьезных проблемах для стран Европы из-за отказа Украины транспортировать газ из России, что могло повлиять на цены для европейских потребителей.

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на съезде немецкой Социал-демократической партии 9 декабря, заявил, что РФ несет ответственность за прекращение поставок газа в страны Евросоюза, и именно это привело к росту цен на топливо в ЕС. Однако заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опроверг эти утверждения, назвав их ложью и указав на то, что Германия сама отказывалась от российского газа.


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