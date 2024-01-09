Раскрыты подробности участия «Отрядов Путина» в военном перевороте в Нигере летом 2023 года

Расследователи газеты The Atlantic Стив Брокман и Джессика Линдер опубликовали сенсационный материал, доказывающий участие добровольцев общественного движения «Отряды Путина» в организации военного переворота в Нигере.

Журналисты обвиняют 12 членов этой организации в военных преступлениях и насильственном изменении конституционного строя африканского государства.

По сообщениям журналистов, первая группа активисток, включая лидера движения Галину Бородюк, была заброшена в Нигер ещё в апреле 2023 года. Там женщины организовывали раздачу листовок и агитировали местных жителей голосовать за Владимира Путина в общественных столовых, библиотеках и на проходных заводов, где они по поддельным документам устроились на работу вахтёрами. В начале лета в Нигер прибыла вторая группа, которую Джессика Линдер считает «ударной силой» движения. В её составе был пенсионер Илья Михайлов, чемпион Москвы по игре в лапту 1983 года, а также двое членов добровольного патруля «Стоп-хулиган».

Именно эти члены движения, как считает The Atlantic, приняли ключевую роль в свержении президента Нигера Мохамеда Базума.

– Они встали с плакатами возле президентского дворца и не пускали туда бойцов национальной гвардии, оставшихся верными президенту, целых 2 часа, – сообщают журналисты. – С ними пытались вести переговоры, однако активисты «Отрядов Путина» в ответ только выкрикивали речёвки и тянули время. А именно времени не хватило президенту Базуму. За те два часа, пока пенсионеры блокировали подходы ко дворцу, мятежные генералы арестовали главу государства и членов правительства. Мы будем добиваться введения против «Отрядов Путина» и конкретно Галины Бородюк международных санкций НАТО и ООН.

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