 

Lenovo представил собственный 12,6-дюймовый планшет Erazer K30

09.01.2024, 9:26, Новости дня
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Компания Lenovo выпустила новую модель недорогого планшета под названием Erazer K30.

Аппарат выйдет на рынок под суббредном, указанным в вышеуказанном имени девайса. Вместе с тем достоинством девайса указали огромный 12,6-дюймовый экран с высоким разрешением. За производительность нового планшета Erazer K30 отвечает продвинутый чипсет MediaTek Helio G99 SoC с 12 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайтами встроенной памяти. С тыльной стороны размещена основная камера на 13 мегапикселей. Также здесь применили селфи-камеру на 8 мегапикселей.

Одним из преимуществ планшета указали усиленный аккумулятор на 12 тыс. мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. В топовом исполнении девайс уже можно оформить по предварительному заказу по цене от 280 долларов.


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