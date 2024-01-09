Lenovo представил собственный 12,6-дюймовый планшет Erazer K30

Компания Lenovo выпустила новую модель недорогого планшета под названием Erazer K30.

Аппарат выйдет на рынок под суббредном, указанным в вышеуказанном имени девайса. Вместе с тем достоинством девайса указали огромный 12,6-дюймовый экран с высоким разрешением. За производительность нового планшета Erazer K30 отвечает продвинутый чипсет MediaTek Helio G99 SoC с 12 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайтами встроенной памяти. С тыльной стороны размещена основная камера на 13 мегапикселей. Также здесь применили селфи-камеру на 8 мегапикселей.

Одним из преимуществ планшета указали усиленный аккумулятор на 12 тыс. мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. В топовом исполнении девайс уже можно оформить по предварительному заказу по цене от 280 долларов.