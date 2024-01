Почему секс с «марсианином» может быть опасным?

Австралийский ученый предупреждает о потенциальных последствиях сексуальных отношений между землянами и будущими жителями Марса.

Секс с марсианином может подвергнуть обоих участников этого процесса потенциальным угрозам, считает австралийский ученый Майкл Ноут. Его взгляды, изложенные в интервью изданию Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), предостерегают от возможных последствий встречи потомков колонистов на Красной Планете и землян.

Ученый ранее обсуждал будущие различия между жителями Марса и землянами, отмечая, что они будут результатом особого отбора колонистов. Смелость, авантюризм и физическая подготовка станут чертами, передаваемыми наследственно большей частью потомков. Однако Ноут не ограничивается только наследственными факторами, предупреждая о возможных мутациях под воздействием солнечной радиации на Марсе.

По мнению Ноута, изменения могут затронуть не только генетику, но и внешний вид будущих марсиан. Пигмент каротина, по его мнению, может активироваться на Марсе, придавая коже ярко-оранжевый оттенок. Из-за пониженной радиации кости марсиан могут стать более хрупкими, но более широкими, компенсируя этот факт.

Одним из ключевых изменений будет переосмысление диеты. В условиях ограниченного ресурсов, марсиане вынуждены будут искать новые источники питательных веществ, возможно, приводя к эволюции их пищеварительной системы.

Сексуальные отношения между землянами и марсианами, кажется, несут в себе не только экзотику, но и потенциальные риски. С развитием и эволюцией на Марсе, физические и биологические различия могут стать настолько значительными, что сексуальное взаимодействие может представлять определенные вызовы и риски. Этот вопрос требует дальнейших исследований и обсуждений, отмечает Ноут.