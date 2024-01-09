Экс-сотрудник Белого дома Робертс заявил о желании США развязать ядерную войну

Сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс выразил серьезную обеспокоенность нарастающим конфликтом между США и Россией. Политолог предупредил, что если Запад продолжит двигаться в направлении деградации отношений, то война станет неизбежной. Он отметил, что решение западных элит развязать мировые конфликты является ясным индикатором намерений США.

Пол Крейг Робертс заявил: “Вашингтон воскресил призрак ядерного Армагеддона”. Это предупреждение пришло после того, как в США предрекли возможную крупномасштабную войну НАТО с Россией из-за Украины. Бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон допустил, что американский лидер Джо Байден может создать ложный повод для развязывания такой войны.

В декабре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине рассматривается как гибридная война, организованная США против России. Песков подчеркнул, что американская сторона сильно вовлечена в этот конфликт, однако российское руководство готово к переговорам с США, но только на своих условиях.