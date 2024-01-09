Движение на трассе М-11 восстановили после массового ДТП

На трассе М-11 “Нева” в Новгородской области восстановлено движение после массового дорожно-транспортного происшествия, произошедшего накануне. Министерство чрезвычайных ситуаций РФ подтвердило восстановление движения во вторник, 9 января.

Дорожное происшествие под Великим Новгородом затронуло 66 транспортных средств, также было возбуждено уголовное дело. Движение в направлении Москвы временно перекрывалось, был организован объезд через федеральную трассу М-10 “Россия”.

По информации МЧС России, в результате ДТП погибли четыре человека, а количество пострадавших достигло 16 человек. Минздрав РФ также рассказал о эвакуации 10 пострадавших, включая двух детей.

Начало аварии было связано с заносом одного из автомобилей, что привело к цепной реакции на скользкой дороге и плохой видимости из-за метели.