 

Мнение: Об «экономике Украины»… Ще не вмерла или — умерла, так умерла?

09.01.2024, 6:10, Разное
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О, я просто обожаю, когда украинские ПростоПаши и ПростоВовы начинают с важным видом рассуждать о материях, в которых они, что называется, ни уха, ни рыла. Да, знаю, что «бить детей нехорошо». Но ведь пора бы им уже и повзрослеть немножко? Посмотреть в зеркало на седые… гм… виски́… и наконец-то распрощаться как с наивным инфантилизмом, так и с подростковым максимализмом.

Вот человек понимающий, российский президент Владимир #Путин честно сказал им, что «#экономика Украины полностью разрушена». И что?

Естественно, бросились опровергать. Мол, святой МВФ прогнозирует, что #рост ВВП Украины в 2023 году будет выше предыдущих прогнозов и составит 4,8% при инфляции 5,1%, тогда как прогноз по России от того же Фонда — рост на 2,2% при инфляции 7,5%. Ну, типа, ещё неизвестно, кто «полностью разрушен».

Ребят, кто не хочет позориться так же, как эти двое, объясняю «на пальцах».

Первое. Рост ВВП на 4,8% после падения на треть в 2022 году — это ровно то, что на рынке называется «отскоком дохлой кошки». Закономерным, но не имеющим отношения собственно к росту. Да и чему там расти?

Потому что — второе.

Как минимум четверть украинской «экономики» — простите, не могу тут удержаться от кавычек, ибо справедливо, — это военные расходы, финансирыемые извне и в долг. Украинский госдолг приближается по размерам к украинскому же ВВП. Просто сравните с Россией, у которой этот показатель — 16-18%, и поймёте, чья #экономика живёт и развивается. Ну и отдельно замечу, что второй по значимости вклад в #производство, после военного сектора, вносит украинское село. Агропродукция — 12-15% ВВП, что прекрасно иллюстрирует деиндустриализацию когда-то второй промышленной республики б. #СССР. Но с экспортом агропродукции Украина сейчас испытывает явные проблемы, причём не только из-за России. Польша и другие восточные европейцы щедро вносят свою лепту.

И тут появляется третье. В структуре украинского ВВП конечное потребление составляет… 105%. Проще говоря, украинская «экономика» потребляет больше, чем в состоянии произвести! За счёт западных кредитов, субсидий и грантов опять же. Это, в сущности, пациент на ИВЛ с парентеральным питанием. И кнопка отключения — не в руках украинцев.

Сколько проживёт просуществует #Украина, если Запад прагматично решит «закрыть проект»?

И кто после такого поверит, что украинская экономика не разрушена?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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