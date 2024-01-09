Рупор кремлевской пропаганды: О политтехнологиях

О политтехнологиях

Писал в новогодие несколько текстов, но все они так и остались в черновиках. Буду теперь их выкладывать уже в будни, по мере допиливания.

Сейчас же, под конец длинных выходных, выложу один — о политтехнологиях.

Меня часто представляют «политтехнологом», и да, я работал на этом поприще многие годы. Но я хорошо помню свою первую реакцию на сам факт существования такой профессии — а я про это узнал только в 97-м, ровно тогда, когда Павловский с Гельманом пришли в Белый Дом контрактоваться к Немцову. И очень ясно помню тогдашнее своё возмущение — как, оказывается, есть какие-то люди, которые занимаются политикой не по убеждениям, а за деньги! Кто платит — на того и работают! Мне это показалось тогда откровенно и вызывающе безнравственным. И эта эмоция даже усилилась несколькими днями спустя, когда Марина Литвинович (она тогда работала у Павловского) изложила мне этот же подход уже в форме своеобразного манифеста: мы ни за кого, мы — за эффективность (Фонд, напомню, Эффективной Политики).

А потом я подумал: ты сам на себя-то посмотри. После октября 93-го, не прошло и четырёх лет, пошёл к Немцову работать — что, из-за вдруг появившихся либерально-демократических убеждений? Нет, исключительно для того, чтобы воспользоваться шансом получить опыт работы во власти, внутри госмашины. Да ты такой же, как они: разница только в том, что они из-за денег, а ты из любопытства.

И с того момента начала думаться у меня одна очень длинная мысль, которую думаю уже больше четверти века. Нельзя сказать, что додумал её даже и сейчас, но вот как она выглядит на нынешнем этапе проработки.

Всякая технология — это технэ (искусство) и логия (инструкция к применению). Без «логии» это просто индивидуальное мастерство, которое можно осваивать только по модели мастер-ученик, долго и сложно. Когда есть «логия» — это как кулинарный рецепт: взял ингредиенты, смешал их в нужной пропорции, приготовил по инструкции — получил гарантированный стандартный результат.

Всякая демократия и конкурентные выборы — это когда каждый субъект, каждый решает, все участники процесса равны. Сколько за тобой людей — столько у тебя голосов. В теории. На практике — если у тебя есть ресурсы другого рода, ты будешь искать способ обнулить это равенство.

«Политтехнологии», в пределе, и есть этот способ. С помощью которого капитализм может победить демократию. Если технологии совершенны и безошибочны, то выигрывает всегда не тот, у кого больше людей, а тот, у кого больше денег. Это если мы говорим о рыночной модели. В административной ещё проще: поднимаешь трубку в нужном кабинете, отдаёшь команды — и все технологии вместе с их носителями у тебя на службе, руки по швам — делать нужный результат.

В этом смысле политтехнолог никогда не может быть субъектом, даже если очень хочет. Он всегда агент — той силы, которая его наняла за деньги или по звонку. И те, кто на ресурсах, обязательно будут следить, чтобы он (и лично, и как сословие-цех) никогда не нагулял столько «жирку», чтобы мочь нанять самого себя — иначе он превратится в смертельную угрозу. А вот где ещё взять ресурсов, помимо обычного круга «заказчиков» — этого ни один технолог никогда не умеет.

И на моих глазах несколько технологов, пытавшихся перепрыгнуть эту роль обслуги и стать субъектом, игроком, сворачивали себе на этом шею. Самый яркий и заметный (но далеко не единственный) пример — это, конечно, Сурков.

А выход всё тот же — открытый код…

(с) Чадаев

https://t.me/chadayevru/2320 – цинк

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