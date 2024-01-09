Мнение: О тупых и ещё тупее… И ведь правда — необучаемые?

И ведь говорили же им умные люди, что когда к власти приходят идеалисты из мира Барби и «розовых пони», пиши пропало. Тем более, когда эти идеалисты — профессиональные дилетанты. Бывшие прыгуньи на батуте, например. Или несостоявшиеся гинекологи. Или даже уволенные кадровики.

Но — нет. Не верили. Убеждаются теперь на собственном опыте, за который платят втридорога.

В 2022 году тогдашняя премьер-министр Франции Элизабет Борн заявляла, что западные санкции «работают» и вот-вот сокрушат российскую экономику. Вчера она ушла в отставку, так и не дождавшись подтверждения своих ожиданий. А пока ещё оставшийся во французском правительстве министр экономики Брюно Ле Мэр честно предупредил сограждан, что их «ждут очень трудные времена и нужны жёсткие меры».

В 2023-м на форуме в Давосе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйден сулила крах России. «Мы ввели самые жёсткие санкции за всю историю, в результате которых российская #экономика окажется в десятилетней рецессии, а её #промышленность будет лишена современных и критически важных технологий». #Россия по итогам 2023 года ожидает роста ВВП на уровне 2,7-3,5%, дефицит бюджета — 1-1,5%, российский ОПК наращивает выпуск современных вооружений, в том числе на основе ИИ, реальные доходы населения растут. А на грани рецессии оказалась… Германия, давшая старт Урсуле как политику.

А вот это — вообще песня.

Евросоюз переплатил за газ из-за собственных же антироссийских санкций около 185 млрд евро за 20 месяцев, с февраля 2022 года.

В среднем, он платил по 9 млрд евро в месяц, чтобы лишить российский «Газпром» половины экспортной выручки, составлявший в нормальные — доковидные и докризисные — времена 2015-2019 гг. около 3 млрд евро в месяц! И при этом ухитрился переплатить… даже российским поставщикам.

Идиоты, да?

И ведь упёртые, а следовательно, необучаемые?

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