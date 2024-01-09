Мнение: Завершение гештальта в психодраме

Позавчера рассказала про символическое завершение любовных гештальтов в жанре русских святок.

Но символически завершать гештальты можно по-разному.

Такое направление как психодрама придумана ее автором, гениальным психологом Я. Морено, в том числе для таких целей.

Работы Морено мало кто знает, а вот с психодрамой, особенно в виде групповых тренингов “роста” и расстановок по Хеллингеру, знакомы все, кто всерьез интересуется психологией. Монодрама как вид психодрамы используется многие терапевтами на личной терапии: это когда вам предлагают мыслить и говорить за партнера (родителя, начальника, коллегу) или терапевт выступает за партнера и ведет с вами диалог.

Знаменитые системные расстановки, которыми несколько лет назад увлеклись многие и до сих пор еще увлекаются, это, в том числе, символическое завершение гештальта. Смысл системных расстановок в том, что семейные конфликты, в том числе скрытые, проецируются на жизнь человека и мешают ему жить. Расставив все фигуры в порядке иерархии и смоделировав их диалоги, можно попытаться решить эти конфликты.

К сожалению, система расстановок, став популярной, почти утратила психологический механизм, которая был у самого Берта Хеллингера, пусть и в феноменологическом виде, зато напиталась мистикой в самом плохом смысле. Расстановщики не пытаются выстроить реальный конфликт, они сочиняют экспромтом какие-то истории, про аборты прапрабабушек и внебрачных детей прадедушек, которые якобы отягощают семейное древо, а еще про проклятия и прочую дребедень.

Если вы ищете причины своих неудач в грехах прадедушек и в колдовстве посторонних людей, это вредней, чем просто сидеть под короной. Вы рвете все связи с реальностью и сводите себя с ума. Вообще вера в мистику может быть очень вреда, особенно человеку без опор.

Метод психодрамы должен помогать разбираться в собственных конфликтах, внутренних и внешних. Это инструмент решения реальных проблем. Инструмент рефлексии, самооценки, правки локуса и границ.

Морено был чудесным практиком, его идеи были гениальны, но он не все смог описать в своих книгах или просто не все успел.

Поэтому вот что надо учитывать, если вы как используете психодраму для решения своих или помогая решать чужие конфликты.

Если просто поставить людей друг перед другом и предложить им спонтанно пообщаться на какую-то тему, это будет не психодрама, а ерунда.

Если слегка обрисовать проблему и предложить кому-то сыграть одну или обе стороны конфликта, это тоже будет не психодрама, хотя может получиться не ерунда.

Чтобы это была психодрама в лучшем смысле слова, то есть методом терапии, нужно хотя бы примерно сформулировать суть конфликта. В процессе психодрамы можно поменять формулировку конфликта и даже сделать это несколько раз, но формулировка конфликта должна быть изначально, иначе не будет психодрамы, а будет болтовня.

Когда мы используем психодраму или ее частный случай – расстановки для символического завершения любовного гештальта, мы должны хотя бы приблизительно знать, в чем причина зависания человека в гештальте.

Ни один метод не сделает работу за человека. Даже если это метод свободных ассоциаций или метод автоматического рисования, да хоть метод спиритического письма (когда человеку диктуют “духи”, а на самом деле его бессознательное) все равно фильтровать поток бессвязных сведений и формировать их в задачу будет человек.

Две главные причины зависания в любовном гештальте я называла в прошлом посте: обида или чувство вины. Другие причины связаны с этим. Это может быть страх, связанный с чувством вины, или гнев, связанный с обидой. Это может быть непонимание, за которым чаще всего нежелание рефлексировать обиду или вину. Это может быть сожаление об утрате отношений и тоска по прошлому, но, кроме боязни перемен, это всегда почти та же вина или та же обида, которые обнаруживаются сразу же, стоит перевести фокус на сожаление и тоску и рассмотреть, из чего они состоят.

Чтобы использовать психодраму для символического закрытия гештальта, вам придется воспользоваться помощью близкого человека. Это может быть и психолог, но обычно психологи предлагают свои методы. Я же рассказываю метод, которым можете воспользоваться вы сами.

Для избавления от вины или обиды, которые мешают закрыть гештальт, можно использовать несколько сценариев, но суть всех сводится к одному: вы должны вступить в диалог, который поможет убедиться, что вина или обида – лишние, ненужные паттерны.

Это мы знаем и заранее, мы знаем, что это мешает завершить гештальт и избавиться от висяка в поле, мешает жить полной жизнью дальше, но нам надо не просто умозрительно это знать, а почувствовать, даже прочувствовать и получить внутреннюю уверенность.

Вы можете играть себя, а ваш партнер по психодраме – вашего бывшего.

Или вы можете играть бывшего, а партнер – вас.

Или партнер может играть вас, а вы – вину или обиду, смотря что вас мучает.

Вот три главных сценария психодрамы для завершения гештальта.

Если несколько важных правил и несколько тонкостей, но до того, как я их назову и опишу, предлагаю поиграть.

Начинающий ветку пишет как протагонист на психодраме, то есть человек, который хочет решить проблему.

Он – от своего лица, обращаясь к партнеру, высказывает, что его мучает (за что вина или на что обида).

Партнер от лица бывшего отвечает ему (в подветке к этой ветке, и в подветках, как всегда могут писать разные люди, но каждый – в своей подветке).

Другие сценарии пока пробовать не будем.

Ситуация, которая мучает, может быть как реальной вашей, так и совершенно воображаемой, это не важно.

Начнем сразу с эксперимента и потом я расскажу важные моменты, когда у нас будет какой-то интерактивный материал, так вам будет понятней.